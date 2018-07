Lusa contrata meia Fernando Gabriel, destaque do Ituano

O jogador se apresentará no Canindé no início da próxima semana junto com o goleiro Lauro, ex-Inter e Ponte Preta, confirmado na última sexta-feira. Outro jogador que chegou ao clube para o Brasileiro foi o atacante Diogo, que já esteve em campo nos duelos contra o Naviraiense pela Copa do Brasil.

Aos 24 anos, Fernando Gabriel começou na base do São Caetano e passou por um período de testes no Internacional antes de desembarcar no interior de São Paulo, no Mogi Mirim. Depois disso ainda vestiu as camisas de Figueirense, Criciúma e Bragantino antes de jogar pelo Ituano no início de 2013.