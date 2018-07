Lusa empata e segue em 2º na Série A2 do Paulista

A Lusa empatou com a Santacruzense, por 1 a 1, em Santa Cruz do Rio Pardo, e ficou com 37 pontos, cinco atrás do Audax, que goleou o Grêmio Osasco, por 4 a 2, fora de casa. Com isso, as posições dos dois melhores times não vão ser alteradas com os últimos jogos desta fase.

Na próxima rodada, ambos vão jogar na capital. O Audax vai receber o São José, no Estádio Nicolau Alayon, enquanto a Lusa vai enfrentar o São Carlos, no Canindé.

Na outra fase, os oito classificados serão divididos em dois grupos de quatro. O Audax vai liderar um e a Portuguesa o outro. Os times vão brigar dentro de cada grupo em dois turnos e os dois primeiros colocados vão garantir o acesso para a elite em 2014.

A Portuguesa pretendia levar a definição da liderança para a última rodada, mas cedeu o empate para a Santacruzense, quando vencia por 1 a 0, com gol de Diego Augusto, de cabeça, aos 28 minutos do primeiro tempo. O empate do time da casa saiu aos 46 minutos do segundo tempo, com Zé Ilton, de cabeça.