Lusa entra com recurso para reverter punição de Héverton

SÃO PAULO - A Portuguesa atua em duas frentes distintas para tentar evitar o rebaixamento nos tribunais. Em uma delas, o departamento jurídico do clube entrou com um recurso no Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) - segunda instância -, para tentar reverter a pena imposta ao meia Héverton, que pegou dois jogos de suspensão pela expulsão contra o Bahia, na 36ª rodada do Brasileirão.

Mesmo condenado a dois jogos de suspensão na última sexta-feira, Héverton acabou entrando em campo para enfrentar o Grêmio no domingo, pela 38ª rodada do campeonato - ele cumpriu a automática diante da Ponte Preta, na 37ª. Com a escalação irregular, a Lusa corre o risco de perder quatro pontos no julgamento marcado para segunda-feira, o que provocaria seu rebaixamento para a Série B.

Além de tentar reverter a punição de Héverton, a diretoria da Lusa se defende alegando que o advogado contratado pelo clube neste julgamento do meia, Osvaldo Sestário, comunicou a punição de apenas um jogo. Assim, a Portuguesa não estaria sabendo que o jogador estava impossibilitado de atuar. Mas o advogado garante que deu a informação correta sobre a suspensão do atleta por duas partidas.

Devido aos problemas, a Portuguesa resolveu trocar de representante nos tribunais: Osvaldo Sestário foi dispensado e o veterano advogado João Zanforlin foi contratado para defender o clube.