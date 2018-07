Lusa espera anunciar seis reforços na próxima semana Com o presidente Manuel da Lupa reeleito e Sérgio Guedes garantido no comando técnico, a Portuguesa tenta tirar o atraso na busca por contratações. A expectativa da diretoria é anunciar até a próxima semana pelo menos seis reforços para a temporada 2011, quando o time disputará o Paulistão, a Copa do Brasil e a Série B do Campeonato Brasileiro.