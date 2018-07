Lusa espera regularizar Gilberto para encarar o Goiás

Embora a apresentação oficial só aconteça nesta quinta-feira, Gilberto já treina desde terça-feira. E se depender do atacante, o treinador já pode escalá-lo. "Quando chegamos em um novo clube, temos de dar o máximo para deixar uma boa impressão. Buscarei isso a cada treino e a cada jogo", prometeu.

Gilberto, porém, não será o último reforço da Portuguesa para o Brasileirão. Nos próximos dias, o time do Canindé oficializará a chegada do atacante Neílson, que está no Londrina. O jogador será cedido por empréstimo até o final do ano.

NOVOS REFORÇOS

Além de Neílson, a Lusa ainda negocia com outros jogadores. Um dos nomes na lista do clube é o do volante Mário Bolatti, 28 anos, que pertence ao Internacional. O problema é que o argentino também interessa à Ponte Preta. Os dois clubes ainda travam uma disputa pelo atacante Maikon Leite, do Palmeiras.