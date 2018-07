Lusa ganha com gol no final, mas Audax lidera Série A2

Agora, o Audax lidera com 33 pontos, ainda com três de vantagem sobre a segunda colocada Portuguesa. Os dois também se distanciaram dos principais adversários, já que o Grêmio Osasco levou uma goleada de 4 a 1 da Santacruzense, em Santa Cruz do Rio Pardo, e segue com 25 pontos em terceiro lugar.

Jogando em Capivari, Caio abriu o placar para o Audax, mas Romão logo empatou. No segundo tempo, Caio e Velicka ampliaram para o time visitante, enquanto Romão voltou a marcar e diminuiu para o Capivariano, sem evitar, no entanto, a derrota em casa para o líder do campeonato.

Em Rio Claro, a Lusa não jogou bem, mas venceu o Velo Clube por 2 a 1, graças ao gol marcado por Ivan já aos 47 minutos do segundo tempo. Antes, Héverton tinha aberto o placar para a Lusa aos 14 da segunda etapa e Luiz Henrique chegou a empatar para os donos da casa aos 26.