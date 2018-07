Lusa ganha em Varginha e fica sozinha na liderança Mesmo jogando fora de casa, a Portuguesa venceu o Boa por 2 a 1, na noite desta sexta-feira, no Estádio do Melão, em Varginha (MG), pela 11ª rodada da Série B do Brasileiro. Com isso, a Lusa ficou sozinha na liderança do campeonato, agora com 23 pontos, três a mais do que a Ponte Preta, que só joga neste sábado - faz o dérbi de Campinas com o Guarani.