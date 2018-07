Lusa ignora matemática e celebra permanência na elite

SÃO PAULO - A Portuguesa ainda não está matematicamente livre do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. No entanto, a situação confortável vivida pelo clube já faz os jogadores ignorarem a matemática. Após a vitória sobre a Ponte Preta, por 2 a 0, neste domingo, eles adotaram um discurso de missão cumprida.

Em ritmo de despedida, já que deve ir para o São Paulo em 2014, o lateral-direito Luís Ricardo não escondeu a satisfação pelo fato de estar deixando o clube na elite do Brasileiro. "Nós temos cumprido o objetivo que nos propomos a fazer, que era ficar na Série A", destacou.

De fato, a Portuguesa precisaria de uma última rodada desastrosa para ser rebaixada. No momento, o time do Canindé soma 47 pontos, na 13.ª colocação, contra 44 pontos do Vasco, que é o primeiro na faixa de descenso. Entre os dois times, ainda estão Internacional com 47 pontos, Criciúma com 46 pontos, e o Coritiba, com 45 pontos.Para ser rebaixada, a Portuguesa teria de perder para o Grêmio, em casa, e ainda ver o Vasco tirar uma diferença de 11 gols no saldo: 4 a -7. Os cariocas encaram o Atlético-PR, em Joinville. Além disso, Inter e Criciúma teriam ao menos que empatar com Ponte Preta e Botafogo, respectivamente. Já o Coritiba teria de bater o São Paulo, em Itu.

A combinação de resultados improvável já dá tranquilidade ao elenco lusitano nesta última semana de trabalho. O sufoco passado na maior parte do Brasileirão faz o experiente goleiro Lauro projetar muito trabalho por um ano de 2014 melhor. "Depois de um ano difícil, conseguimos nos livrar do rebaixamento. Agora, queremos um 2014 mais tranquilo e de sucesso", frisou.