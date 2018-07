Lusa perde do Taubaté e São Caetano dorme na ponta da Série A2

O sonho da Portuguesa de entrar no G8, zona de classificação, do Campeonato Paulista da Série A2 caiu por terra, nesta terça-feira à noite, ao perder para o Taubaté por 3 a 1, no estádio Joaquinzão, no Vale do Paraíba. Nos outros dois jogos que abriram a oitava rodada, aconteceram dois empates pela contagem mínima entre São Caetano e Velo Clube e Marília diante do Atlético Sorocaba. O time do ABC dorme na liderança isolada.

A derrota deixou o time paulistano com nove pontos, em 12.º lugar, e recolocou o Taubaté na zona de classificação, com 14 pontos, em quarto. Havia muita expectativa pela terceira participação da Portuguesa sob o comando de Ricardinho. Mas o Taubaté, apoiado por sua torcida, e usando bem a velocidade, chegou à vitória.

O mandante abriu o placar com Jorge Mauá, de cabeça, logo aos três minutos. O time da capital empatou aos 24 minutos, com Moacir. Só que o time da casa voltou a comandar o placar, aos 28, de novo com Jorge Mauá, completando na pequena área um cruzamento da direita. No minuto seguinte, Joãozinho, em velocidade, fez o terceiro gol.

SÃO CAETANO LIDERA - No estádio Anacleto Campanella, no ABC, o São Caetano sofreu para buscar o empate com o Velo Clube. Mesmo assim, o time da casa lidera sozinho, com 16 pontos, um na frente do Bragantino, que nesta quarta-feira vai pegar o Mirassol. O Velo, que vinha de duas derrotas seguidas, está com 14 pontos, em quinto lugar.

No estádio Bento de Abreu, o Marília saiu na frente, mas cedeu o empate para o Atlético Sorocaba. Ambos continuam na zona de rebaixamento. O time mariliense com seis pontos, em 17.º lugar, enquanto o sorocabano, com sete pontos, em 15.º lugar, fechando a zona de degola. Sete jogos, nesta quarta-feira, fecham a rodada.

Confira os jogos da oitava rodada:

Terça-feira

Taubaté 3 x 1 Portuguesa

São Caetano 1 x 1 Velo Clube

Marília 1 x 1 Atlético Sorocaba

Quarta-feira

15 horas

Juventus x Santo André

Monte Azul x Votuporanguense

20 horas

União Barbarense x Paulista

Guarani x Rio Branco

Barretos x Batatais

Independente x Penapolense

20h30

Mirassol x Bragantino