Lusa perde fora de casa, mas ainda lidera Série A2 A Portuguesa jogou mal e perdeu para o Red Bull por 1 a 0, nesta quarta-feira, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Mesmo assim, ao término da 11ª rodada, a Lusa ainda se mantém na liderança do Campeonato Paulista da Série A2. Agora, porém, tem a companhia de outros dois times, o Audax e o Grêmio Osasco, todos com os mesmos 21 pontos - a vantagem lusitana é no saldo de gols.