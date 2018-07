Lusa perde no Canindé e está fora da luta pelo acesso à elite paulista

Em São Paulo, a Portuguesa foi surpreendida pelo Rio Branco e perdeu por 2 a 0, levando os gols ainda no primeiro tempo por Roncatto, aos 12, e Júlio aos 26 minutos. O resultado acabou com as suas chances de classificação, que parou nos 20 pontos, sete atrás do Velo Clube, oitavo colocado, restando duas rodadas para o final. Agora precisa se preocupar contra o rebaixamento nas duas últimas rodadas. Há cinco jogos não vence e acumula três derrotas seguidas.

O time de Americana, por outro lado, deu um suspiro na briga contra o rebaixamento, chegando aos 14 pontos, mantendo as chances matemáticas de escapar. O resultado acabou rebaixando o Atlético Sorocaba, lanterna com 12 pontos, que não pode mais deixar a zona da degola, por causa do confronto entre Paulista e Independente na última rodada. Quem pontuar não pode mais ser ultrapassado pelos sorocabanos.

OUTROS JOGOS - O Taubaté garantiu a vaga ao derrotar o Santo André, por 2 a 0, no Joaquinzão. Com a vitória, a equipe chegou ao quarto lugar com 31 pontos e avançou devido ao confronto direto entre outras equipes que disputam a vaga. O time do ABC, por outro lado, ficou de fora do G8, com 25 pontos em décimo.

Ainda, mesmo com a vitória sobre o Paulista, por 1 a 0, no estádio Fortaleza, o Barretos não conseguiu entrar a zona de classificação, assumindo o nono lugar com 26 pontos, um a menos que Guarani e Velo Clube, que fecham o grupo. Os jundiaienses estão na parte debaixo da tabela, em 14.º, na beira da degola com 18 pontos.

Quem aproveitou a derrota do Paulista foi o Penapolense. No estádio Tenente Carriço, o time de Penápolis derrotou o Monte Azul, por 3 a 0, chegou aos 17 pontos, em 15.º, e se manteve vivo na luta contra o rebaixamento. O Monte Azul, com os mesmos 17 pontos, ocupa a 14.ª posição.

A penúltima rodada começa já na segunda-feira à noite com o duelo entre Atlético Sorocaba e Guarani. Os outros nove jogos serão disputados na quarta-feira.

Confira os resultados da 17.ª rodada da Série A2:

Guarani 1 x 0 Independente

Atlético Sorocaba 0 x 1 Batatais

Bragantino 3 x 2 Velo Clube

Votuporanguense 1 x 0 Juventus

São Caetano 0 x 2 União Barbarense

Marília 1 x 3 Mirassol

Taubaté 2 x 0 Santo André

Barretos 1 x 0 Paulista

Penapolense 3 x 0 Monte Azul

Portuguesa 0 x 2 Rio Branco