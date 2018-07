Lusa promete ir à CBF para reclamar de arbitragem

A gota d''água para a diretoria da Portuguesa foi o gol de Bruno Mineiro, anulado pelo árbitro Dewson Fernando Freitas da Silva, da Federação Paraense, no segundo tempo, quando o Cruzeiro vencia por 1 a 0.

"Todo mundo viu que o gol foi legítimo. Essas coisas atrapalham o trabalho que fazemos, mas agora é levantar a cabeça. Jogamos bem, mas agora é pensar no próximo jogo", afirmou o atacante, que divide a artilharia do Brasileirão com Fred e Luis Fabiano, todos com 14 gols.

Na 13.ª posição, com 36 pontos, a Portuguesa volta a campo no contra o Corinthians, no próximo sábado, às 21 horas, no Estádio do Canindé, pela 30.ª rodada do Campeonato Brasileiro.