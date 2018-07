Lusa quer anunciar novo treinador até o final da semana

SÃO PAULO - A Portuguesa começou nesta segunda-feira a pensar em um substituto para Geninho, que deixou o clube no último sábado. De acordo com Candinho, gerente de futebol da equipe, mesmo sem um nome específico, o clube quer anunciar um novo treinador até o final desta semana.

"Começamos a trabalhar no planejamento nesta segunda-feira. Eu e o presidente (Manuel da Lupa) estávamos viajando e vamos começar a definir o novo treinador. Mas em breve devemos ter a solução", afirmou o dirigente.

Apesar de não ser confirmado pela diretoria da Portuguesa, o nome de Vágner Benazzi, que esteve no comando do Bragantino durante a Série B do Campeonato Brasileiro, ganhou força nos bastidores. Ele não acertou, por enquanto, a sua permanência no clube de Bragança Paulista.

O técnico teve duas passagens positivas pelo clube entre 2006 e 2009 e conseguiu o título da Série A2 do Campeonato Paulista 2007, mesmo ano que conseguiu levar o time à elite do Brasileiro.