Lusa revela interesse em palmeirense Maurício Ramos

Uma reunião nos próximos dias deve ser realizada entre diretoria e comissão técnica para que outros nomes sejam analisados visando a sequência da temporada. O zagueiro Maurício Ramos vem atuando pouco no Palmeiras, enquanto os goleiros Edson Bastos, do Coritiba, e Marcelo Moretto, do Avaí, são opções no banco de reservas.

"O Maurício Ramos interessa, mas ainda não chegou nada de oficial para nós. Assim como o Edson Bastos, mas precisamos ver se o Coritiba vai liberar. Já o Marcelo Moretto foi oferecido e estamos analisando, enquanto o Fernando Henrique está descartado. Devo me reunir com o Jorginho entre hoje (segunda-feira) e amanhã (terça-feira) para analisarmos mais alguns nomes", revelou o diretor de futebol Carlos Lourenço.