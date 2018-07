Lusa segura pressão do Ituano e soma primeiro ponto

ITU - O Ituano estreou no Campeonato Paulista apenas na tarde desta quarta-feira e merecia ter deixado o gramado do Estádio Novelli Júnior com um resultado melhor. Apesar de dominar quase toda a partida e criar vários lances de perigo, inclusive acertando o travessão, o time de Itu ficou no empate sem gols contra a Portuguesa, pela segunda rodada.

Como a partida diante da Ponte Preta no último domingo foi adiada pela Federação Paulista de Futebol (FPF) para dia 12 de fevereiro, o Ituano somou seu primeiro ponto e aparece em terceiro lugar no Grupo B. Quem também pontuou pela primeira vez no Paulistão foi a Portuguesa, que havia perdido na estreia para o Corinthians, por 2 a 1, e está entre os últimos do Grupo C.

O JOGO

O Ituano dominou o primeiro tempo e teve pelo menos quatro grandes chances de abrir o placar, mas esbarrou na falta de pontaria dos atacantes e também em uma tarde inspirada de Gledson, que fez três boas defesas. Na melhor delas, Jean Carlos invadiu a área e chutou em cima do goleiro.

Irritado com o comportamento do time, o técnico Guto Ferreira aproveitou a parada técnica para dar uma bronca nos jogadores. No entanto, a Portuguesa seguiu sendo pressionada e deu a primeira finalização apenas aos 31 minutos, quando Vagner defendeu chute de Leandro.

A bronca de Ferreira no vestiário parece ter acordado a Portuguesa, que criou duas boas chances no começo da etapa final. Wanderson arriscou, a bola desviou em Paulinho e passou raspando a trave. Depois, Giovanni chutou e Vágner fez boa defesa.

A resposta do Ituano veio com Anderson Salles, que cobrou falta por cima da barreira e acertou o travessão. No fim, empurrados pela torcida, os donos da casa exigiram duas defesas de Gledson em chutes de dentro da área.

O Ituano volta a campo no próximo domingo, contra o Santos, às 19h30, novamente no Estádio Novelli Júnior, em Itu, pela terceira rodada do Paulistão. No sábado, a Portuguesa enfrenta o XV de Piracicaba, às 17 horas, no Barão de Serra Negra, em Piracicaba.

FICHA TÉCNICA:

ITUANO 0 X 0 PORTUGUESA

ITUANO - Vagner; Dick (Airton), Alemão, Anderson Salles e Dener; Josa, Paulinho e Jackson Caucaia; Cristian, Rafael Silva (Túlio Renan) e Jean Carlos (Marcão). Técnico - Doriva.

PORTUGUESA - Gledson; Régis, Diego Augusto, Valdomiro e Bryan; Gomes (Renan), Diego Silva (Fernando Gomes), Bruninho e Wanderson; Henrique e Leandro (Giovanni). Técnico - Guto Ferreira.

ÁRBITRO - Luiz Vanderlei Martinucho.

CARTÕES AMARELOS - Gomes, Fernando Gomes, Diego Augusto, Valdomiro, Giovanni e Bruninho.

RENDA - R$ 18.830,00.

PÚBLICO - 783 pagantes.

LOCAL - Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP).