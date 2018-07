Lusa vai sortear pizza e noite no motel na decisão de domingo

A Portuguesa vai sortear dois vouchers do motel Secret Garden e outro da pizzaria Cézanne no jogo de domingo, contra a Tombense, pela Série C do Campeonato Brasileiro. Os sorteios fazem parte da estratégia do clube para atrair torcedores para o jogo decisivo no Canindé.

Além dos sorteios, o clube anunciou uma promoção de ingressos. O valor para a arquibancada será de R$ 20; R$ 40 nas cadeiras e R$ 60 na tribuna. A direção ainda anunciou o desconto de 50% no estacionamento para sócios-torcedores e sócios.

O sorteio de cupons faz parte da estratégia de marketing do clube. Depois de conquistar os patrocínios de padarias, dirigidas principalmente por descendentes de portugueses, o clube agiu como intermediário e foi buscar fornecedores que quisessem fazer negócio com esses estabelecimentos. Os patrocinadores do time são estimulados a fazer negócios entre si. Quando as vendas aumentam, a Portuguesa recebe um porcentual em cima desse aumento.

A iniciativa deu certo. Outras marcas se interessaram e o negócio cresceu. O clube traz anúncios de restaurantes, pizzarias e até motéis, sempre diferentes por partida. Foram assinados 78 contratos de patrocínio, um recorde no futebol brasileiro. No segmento de motéis, o clube criou até o slogan "Lusa é o time do amor". "Não temos restrições de patrocinadores. A receptividade tem sido muito positiva", orgulha-se o presidente da Lusa, Jorge Gonçalves.

A Portuguesa precisa vencer o Tombense para avançar à fase final do torneio e continuar com o sonho de voltar à Série B. Se empatar ou perder, o time de Estevam Soares terá que torcer para que Brasil de Pelotas, Juventude e Guarani, seus concorrentes à briga pela classificação, não vençam seus jogos.