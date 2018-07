Lusa valoriza jogo com Bahia: 'O mais importante do ano' Na visão do lateral-esquerdo da Portuguesa, Marcelo Cordeiro, a equipe entrará em campo neste domingo em clima de final contra o Bahia, às 19h30, no Canindé, em São Paulo. O capitão da Lusa acredita que o jogo será o mais importante do ano. E seu pensamento reflete o sentimento do grupo, determinado a manter o time no Brasileirão de 2013.