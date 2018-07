Lusa vence e rebaixa São Carlos na Série A2 do Paulista

a Série A3, em 2014. Os oito classificados já estão divididos em dois grupos e entre eles está a Portuguesa, que venceu o São Carlos por 1 a 0, no Canindé, e avançou ao estágio seguinte da competição como vice-líder, com 42 pontos.

Já o São Carlos acabou caindo para a Série A3, pois ficou com 18 pontos, em 18.º lugar, e os quatro últimos colocados são rebaixados. A Lusa venceu o rival com um gol marcado por Diego Viana, de cabeça, aos 35 minutos do primeiro tempo.

No Grupo 2 da próxima fase estarão o líder Audax, o Guaratinguetá, em quarto, o Rio Claro, em quinto, e o Red Bull, em oitavo lugar. No Grupo 3, estão alinhados a Portuguesa, vice-líder, o Comercial, terceiro, o Capivariano, sexto, e o Catanduvense, em sétimo lugar.

Nesta segunda fase, eles vão se enfrentar dentro de cada grupo em dois turnos, num total de seis jogos. Os dois primeiros colocados de cada grupo vão garantir o acesso para o Paulistão de 2014. A Federação Paulista de Futebol (FPF) deve anunciar a tabela nesta segunda-feira.

AS DEFINIÇÕES - Quatro times entraram em campo já como classificados neste domingo: Audax, Portuguesa, Guaratinguetá e Rio Claro. As outras vagas foram preenchidas por Comercial, Guaratinguetá, Catanduvense e Red Bull. Por outro lado, já estavam rebaixados Juventus e Santacruzense, que ganharam a companhia de São Carlos e Noroeste.

Na rodada, o Comercial conseguiu a maior goleada da temporada da competição ao enfiar 7 a 0 no rebaixado Juventus, terminando em terceiro lugar, com 32 pontos. O Capivariano foi até Bauru e fez 2 a 0 sobre o Noroeste, ficando em sexto, com 30 pontos e rebaixando o time da casa, com 19 pontos, em 17.º.

Em casa, o Catanduvense sofreu, mas venceu a Santacruzense por 1 a 0, ficando em sétimo, com 30 pontos. Em Campinas, o Red Bull fez o que precisava: empatou, por 2 a 2, com o Monte Azul e ficou em oitavo lugar, com 29 pontos. Tinham chances de

classificação e ficaram de fora o São José, que foi goleado pelo Audax, por 5 a 0, e o próprio Monte Azul.

Mesmo com 19 pontos, a Ferroviária escapou do descenso ao vencer o Santo André por 1 a 0, em Araraquara, terminando em 16.º lugar. Superou o Noroeste no saldo de gols: -4 a -6.

Confira os resultados da 19.ª rodada:

Velo Clube 1 x 1 Rio Branco

Audax 5 x 0 São José

Comercial 7 x 0 Juventus

Portuguesa 1 x 0 São Carlos

Guaratinguetá 0 x 0 Rio Claro

Grêmio Barueri 1 x 0 Grêmio Osasco

Red Bull 2 x 2 Monte Azul

Noroeste 0 x 2 Capivariano

Ferroviária 1 x 0 Santo André

Catanduvense 1 x 0 Santacruzense