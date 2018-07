Lusa vence Guaratinguetá na estreia de Sérgio Guedes

Agora com 43 pontos, a Portuguesa volta a sonhar com o acesso. Por outro lado, o Guaratinguetá alcança a quarta partida sem vitória e, com 38 pontos, já começa a sofre ameaça de rebaixamento na Série B do Brasileiro.

A partida ficou 30 minutos paralisada no segundo tempo, graças à ausência da única ambulância no estádio. O atacante Lúcio Flávio machucou a perna direita e foi levado pelo veículo ao hospital mais próximo do Canindé. E, enquanto a ambulância não retornou, o árbitro Guilherme Cereta de Lima não autorizou o reinício do jogo.

Graças ao forte calor em São Paulo, a Portuguesa se beneficiou por ter marcado um gol logo no início. Aos cinco minutos, Paulo Sérgio cobrou escanteio e o zagueiro Domingos desviou de cabeça, no ângulo direito de Jaílson: 1 a 0.

A Portuguesa controlou todo o primeiro tempo. Ademir Sopa, aos 12, e Luís Ricardo, aos 15 minutos, perderam boas chances. Mas a melhor oportunidade desperdiçada foi com Marco Antônio. Aos 21, o meia invadiu a área e bateu por cima do travessão.

No segundo tempo, depois dos 30 minutos de paralisação, a partida voltou sem o mesmo ímpeto dos dois times. Em vantagem, a Lusa aproveitou o domínio de posse de bola e ampliou sua vitória aos 49 minutos (19 de bola rolando). No lance, Fabinho e Zé Carlos trocaram passes na entrada da área e a bola sobrou para Luís Ricardo. Livre, o atacante bateu entre o goleiro e a trave esquerda: 2 a 0.

No fim, já aos 71 minutos (41 de bola rolando), Zé Carlos recebeu livre na área e bateu forte, no alto, sem chance para o goleiro Jaílson, e fechou a vitória da Portuguesa no Canindé.

As duas equipes voltam a jogar na terça-feira, pela 30ª rodada da Série B. A Portuguesa visita o São Caetano, enquanto o Guaratinguetá recebe o Icasa.

FICHA TÉCNICA:

Portuguesa 3 x 0 Guaratinguetá

Portuguesa - Weverton; Paulo Sérgio (Rai), Domingos, Preto Costa e Fabrício; Ademir Sopa (Marcos Paulo), Glauber, Marco Antônio e Athirson (Fabinho); Luís Ricardo e Zé Carlos. Técnico - Sérgio Guedes.

Guaratinguetá - Jaílson; Luiz Felipe, Everton, Gustavo Bastos e Régis; Célio, Galiardo (Rafael Chorão), Léo Silva e Guaru; Serginho e Marcelo Soares (Lúcio Flávio, depois Jhon). Técnico - Roberto Fonseca.

Gols - Domingos, aos 5 minutos do primeiro tempo; Luís Ricardo, aos 49, e Zé Carlos, aos 71 minutos do segundo tempo.

Árbitro - Guilherme Cereta de Lima (SP).

Cartão vermelho - Jhon.

Renda - R$ 19.730,00.

Público - 1.288 pagantes.

Local - Estádio do Canindé, em São Paulo.