Lusa vira, mas cede empate ao Coritiba no Canindé

A Portuguesa não conseguiu a sua reabilitação da derrota para o Figueirense e o Coritiba não chegou à sua primeira vitória na Série B do Campeonato Brasileiro, mas o empate por 2 a 2, na noite desta terça-feira, acabou sendo o resultado mais compatível com o que as equipes apresentaram no Canindé, pela abertura da terceira rodada. A Lusa fica com quatro pontos, no quinto lugar, enquanto o Coritiba, com dois pontos, está em 13.º.

O jogo foi equilibrado no primeiro tempo, apesar da maior iniciativa ofensiva do time paulista. Mas o Coritiba, bem posicionado, também era perigoso nos contragolpes. E abriu o placar aos 40 minutos, numa cobrança de falta de Ariel. Mesmo longe da área, ele soltou a bomba de perna esquerda. A bola ultrapassou a barreira e entrou no ângulo esquerdo de Andrey.

Na volta para o segundo tempo, o técnico Vadão abriu mão do esquema com três zagueiros. Tirou Domingos, que tinha recebido o cartão amarelo, para a entrada do atacante Malaquias, e também substituiu Luiz Carlos por Kempes. E foi ele quem virou o jogo, com dois gols de cabeça.

O primeiro saiu aos seis minutos. Paulo Sérgio cobrou falta com efeito e Kempes se esticou de peixinho para desviar. O segundo gol do atacante saiu aos 24 minutos. Fabrício fez o levantamento pelo lado esquerdo e Kempes subiu no segundo andar para testar firme, virando o placar.

O Coritiba também desistiu da opção por três zagueiros, com a entrada de Bill na vaga de Lucas Mendes. Mas quem empatou foi outro jogador que saiu do banco de reservas: Enrico. Ele recebeu a bola em velocidade de Dudu, entrou na área e chutou cruzado. O empate estava decretado aos 29 minutos.

O jogo continuou aberto, mas o resultado não mudou, fazendo justiça ao empenho dos dois times dentro de campo.

A quarta rodada da Série B será toda disputada na próxima terça-feira à noite. A Portuguesa vai enfrentar o Santo André, em Campinas, no Brinco de Ouro, enquanto o Coritiba recebe o Brasiliense na Arena Joinville, cumprindo seu segundo jogo de punição pelos incidentes no Brasileirão de 2009.

PORTUGUESA 2 X 2 CORITIBA

Portuguesa - Andrey; Domingos (Malaquias), Thiago Gomes e Preto Costa; Paulo Sérgio, Acleisson, Marcos Paulo, Athirson (Ademir Sopa) e Fábrício; Héverton e Luiz Carlos (Kempes). Técnico: Vadão.

Coritiba - Edson Bastos; Démerson, Jeci e Lucas Mendes (Bill); Ângelo (Fabinho Capixaba), Leandro Donizete, Marcos Paulo, Dudu e Triguinho; Jefferson Luís (Enrico) e Ariel. Técnico: Ney Franco.

Gols - Ariel, aos 40 minutos do primeiro tempo; Kempes, aos seis e aos 24, e Enrico, aos 29 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos - Acleisson e Domingos (Portuguesa); Leandro Donizete, Jefferson Luís, Ângelo, Marcos Paulo, Lucas Mendes, Triguinho e Enrico (Coritiba).

Árbitro - Alício Pena Junior (MG).

Renda - R$ 28.050,00.

Público - 1.265 pagantes.

Local - Estádio do Canindé, em São Paulo (SP).