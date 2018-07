Suspenso, Blatter lançará livro sobre sua trajetória na Fifa

Ainda tentando se livrar da suspensão aplicada pelo Comitê de Ética da Fifa, o suíço Joseph Blatter vai lançar até o fim do mês um livro sobre sua trajetória na entidade máxima do futebol mundial.

A obra, que se chamará "Sepp Blatter: Missão Futebol", será vendido por 49 francos suíços, equivalente a US$ 49 (cerca de R$ 195), pela editora suíça Werd & Weber. A data do lançamento oficial ainda não foi divulgada.

Anteriormente, Blatter havia revelado que seria um livro de fotografias, contando boas histórias que ele viveu em 40 anos na Fifa, incluindo o período de 18 anos em que foi presidente - deixará o cargo nas próximas semanas, na sequência das eleições que serão realizadas nesta sexta-feira.

Mas, de acordo com o site da editora, Blatter deve usar o livro de 300 páginas para se defender das acusações de corrupção que viraram notícia no mundo inteiro nos últimos meses.

"Apesar do sucesso, Blatter repetidamente precisou lidar com críticas fortes e preconceitos", disse a editora, ao divulgar a obra escrita pelo porta-voz de Blatter, Thomas Renggli. "Neste livro, ricamente ilustrado, Sepp Blatter revela como ele aprendeu a lidar com toda a hostilidade."

Nesta terça-feira, Blatter deve receber o resultado do recurso que solicitou na Fifa na tentativa de evitar a suspensão de oito anos, anunciada no fim do ano passado.