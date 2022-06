Luva de Pedreiro acusa empresário de ter roubado sua conta no TikTok

Iran Ferreira, conhecido como Luva de Pedreiro nas redes sociais, teve mais uma desavença com o seu empresário, Allan Jesus. Desta vez, o influenciador digital o acusa de ter roubado as suas contas no TikTok e no Whatsapp. A personalidade, que conta com cerca de 30 milhões de seguidores em todas as suas redes e esteve perto de personalidades nos últimos meses, utilizou o seu Instagram na noite deste domingo para mostrar toda a sua insatisfação com o ocorrido. Luva perdeu a alegria.

"Fala, minha tropa! Aí é esculhambação, galera. Não tô conseguindo mexer mais no meu TikTok. Tá pedindo senha, nunca coloquei senha, quem sabe são eles lá. Isso é coisa lá do meu ex-empresário. Aí é esculhambação. Quem começou no Tik Tok foi eu sozinho, eu e Deus, a galera toda sabe aí", gravou Iran, aparentemente em sua casa, na Bahia, revoltado com a situação.

Mais cedo, Luva de Pedreiro já havia reclamado na mesma rede social que o seu Whatsapp havia sido hackeado e que não estava mais com acesso em seu celular. "Galera, se chegar mensagem aí, não sou eu, não, viu? Tomaram meu Whatsapp. Isso é coisa do meu ex-empresário."

As duas partes estão em conflito por questões financeiras. Apesar de ter fechado acordos milionários, com empresas como a Amazon e a Pepsi, Iran Ferreira teria na conta somente R$ 7,5 mil. Allan Jesus negou irregularidades e afirmou que alguns pagamentos a seu cliente estão programados para o mês de julho e que o montante a ser recebido chegaria a R$ 2 milhões.

O jovem de 20 anos utiliza o aplicativo TikTok para realizar os seus vídeos, que geralmente são feitos em um campo de várzea em sua cidade. O Luva de Pedreiro, apelido que criou para satirizar e reproduzir os jogadores que atuam no inverno europeu, costuma fazer gols bonitos em suas publicações e comemora soltando o bordão "receba!". Sem acesso à sua conta, ele não consegue mais produzir conteúdo aos seus fãs.

Os vídeos de Iran viralizaram rapidamente e fizeram muito sucesso entre os jogadores de futebol, entre eles Neymar. O garoto lançou a sua própria linha de roupas casuais e foi chamado até para assistir a última decisão da Liga dos Campeões da Europa, em Paris, vencida pelo Real Madrid diante do Liverpool.

EMPRESÁRIO RELATA AMEAÇAS DE MORTE

Pouco tempo depois das postagens do influenciador digital, o empresário Allan Jesus utilizou suas redes sociais para se defender das acusações feitas por Iran Ferreira. Em vídeo postado no Instagram, Allan explicou os motivos que bloquearam o acesso do artista às suas redes sociais e negou que tenha roubado as contas. Ainda revelou que tem sido constantemente ameaçado de morte por internautas e que teve seus dados pessoais vazados na internet.