Luva de Pedreiro se torna embaixador da Adidas: 'O melhor do mundo agora é três listras: receba!'

Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, anunciou nesta segunda-feira um acordo para representar a marca de material esportivo Adidas. "O melhor do mundo agora é três listras: receba!!! Simplesmente inigualável, inimitável e magnífico, não tem jeito!", comemorou no vídeo promocional com a empresa.

Na semana passada, Luva de Pedreiro havia publicado um vídeo para os mais de 17,7 milhões de seguidores no Instagram dizendo que tinha assinado o maior contrato de sua vida, mas não divulgou o nome da empresa nem valores da negociação. Com apenas 20 anos, ele é o influenciador de futebol mais seguido da rede social.

No sábado, Luva publicou vídeo ao lado de seus pais em um aeroporto e agradeceu a La Liga, entidade que organiza o Campeonato Espanhol, pelo convite para levá-los em sua primeira viagem para fora do Brasil. De família humilde no interior da Bahia, Iran tem conseguido conquistas importantes para a sua família desde que atingiu fama mundial.

Ele está em uma nova fase da carreira após romper com seu antigo empresário, Allan Jesus, e passar a ser agenciado pelo ex-craque do futsal Falcão. A briga judicial entre Iran Ferreira e o seu ex-empresário Allan Jesus teve mais um capítulo na última terça-feira. A juíza Flávia Viveiro de Castro, da 2ª Vara Cível da Barra, no Rio, comandou uma audiência de conciliação, mas não houve acordo. O ex-empresário pede R$ 20 milhões na Justiça para encerrar o acordo com Iran. O valor é superior ao da multa rescisória estabelecida no contrato assinado em 25 de fevereiro, que é de R$ 5,2 milhões.