Luva de Pedreiro marca golaço com a bola da Copa do Mundo contra três goleiros; veja vídeo

Ele não para! O influenciador digital Iran Ferreira, popularmente conhecido como Luva de Pedreiro, divulgou nesta sexta-feira um vídeo usando a Al Rihla, bola que será usada na Copa do Mundo do Catar. O desafio da vez era marcar um gol contra três goleiros e, como sempre, o jovem não decepcionou e balançou as redes com um golaço no ângulo.

Bem como em seus outros vídeos, que fizeram o jovem da pequena cidade de Quijingue, na Bahia, ficar famoso nas redes sociais, o lance foi gravado em campo de terra batida, com seus amigos embaixo da trave tentando salvar o gol — triplamente em vão desta vez. O jovem destacou a qualidade da bola com o seu jeito habitual de poucas palavras, falando diretamente com os seus seguidores, e fechando a publicação com o bordão que ganhou o mundo: "Receba!"

"Nem três goleiros defendem o chute do melhor do mundo com a melhor bola do mundo, Al Rihla!", escreveu Iran na legenda do vídeo publicado em seu perfil no Instagram.

Luva de Pedreiro anunciou no última semana um acordo para representar a marca de material esportivo Adidas, responsável pela fabricação da bola da Copa. Em suas redes, ele também afirmou que esteve em São Paulo para assinar o "maior contrato da vida", sem dar mais detalhes sobre o acordo. O jovem embarcou para a Espanha em seguida, onde visitou as dependências do Atlético de Madrid e conheceu Ronaldo Fenômeno e Vini Jr.

O influenciador digital está em uma nova fase da carreira após romper com seu antigo empresário, Allan Jesus, e passar a ser agenciado pelo ex-craque do futsal Falcão. A briga judicial entre Iran Ferreira e o seu ex-empresário Allan Jesus teve mais um capítulo na última terça-feira.

A juíza Flávia Viveiro de Castro, da 2ª Vara Cível da Barra, no Rio, comandou uma audiência de conciliação, mas não houve acordo. O ex-empresário pede R$ 20 milhões na Justiça para encerrar o acordo com Iran. O valor é superior ao da multa rescisória estabelecida no contrato assinado em 25 de fevereiro, que é de R$ 5,2 milhões.