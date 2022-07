Luva de Pedreiro cresce após polêmica e tem mais seguidores que Corinthians, Palmeiras e São Paulo

Desde o início deste mês, o influenciador Iran Ferreira, conhecido como 'Luva de Pedreiro', passou a ser empresariado por Falcão. Em meio às polêmicas envolvendo o rompimento com seu ex-empresário Allan de Jesus por questões financeiras e de patrocínio, o jovem passou de 14,6 milhões para 17,2 milhões de seguidores no Instagram e, desta maneira, superou Corinthians, Palmeiras e São Paulo, que somam juntos 16,2 milhões de seguidores.

Além dos números expressivos em interação com o público, o jovem recebe menções constantes nas páginas dos principais jogadores e clubes do mundo. Há alguns meses, Luva de Pedreiro também passou o youtuber Fred (9 milhões), do canal Desimpedidos, e se tornou o influenciador mais seguido do mundo do futebol.

“O sucesso que ele atingiu nas redes sociais é assustador. Os conteúdos que ele produz possuem muita força, e ele é um garoto humilde, carismático e autêntico. Consegue alcançar um público muito grande de forma orgânica, e isso gera visibilidade. É um grande atrativo para as empresas e um diferencial para realizar novas parcerias”, explica Bernardo Pontes, sócio da Alob Sports, agência de marketing de influência focada no esporte.

O caso ganhou notoriedade após a notícia de que o influencer teria ‘apenas’ R$7,5 mil em suas contas bancárias, mesmo tendo fechado uma parceria milionária com a Amazon e criado sua própria marca de roupas. Em pronunciamento oficial, Allan afirmou que existe uma terceira conta aberta como pessoa jurídica e o valor de todos os contratos, que somam mais de R$2 milhões, serão depositados nela a partir de julho deste ano. O valor da rescisão contratual entre o empresário e o influenciador ultrapassa os R$5 milhões.

Apesar de ter realizado boas parcerias e conhecido grandes nomes do esporte, como Neymar e Ronaldinho, o garoto nunca pareceu estar se beneficiando de forma efetiva do repentino sucesso. Para se ter uma ideia, a principal rede social de Iran sequer estava em seu nome, e foi recuperada com muito custo. Vale lembrar que a casa do jovem ainda é a mesma de antes da fama, sem reformas ou melhorias no imóvel.

Bruna Allemann, educadora financeira da Acordo Certo, a pessoa que recebe uma alta quantia monetária de uma vez, deve tomar cuidado para não se perder na ilusão da riqueza. “Quando a pessoa ganha uma alta quantia de forma repentina, os olhos brilham e a ganância aumenta. É aqui que está o problema, pois gastos com produtos de luxo se tornam cada vez mais frequentes. É preciso tomar muito cuidado, já que do mesmo jeito que o dinheiro entra, ele sai. Para não gastar o dinheiro de uma vez, uma forma inteligente de gerir este valor é por meio de investimentos”, afirma.

A educadora também explica as melhores formas de investir. “No curto e médio prazo, as altas taxas da Renda Fixa podem ser aproveitadas, investindo em CDBs pré-fixados para 3 anos ou 5 anos, Tesouro Selic para emergências e debêntures ou fundos de renda fixa que estejam interessantes para médio prazo. Em relação ao investimento de longo prazo, a bolsa de valores é sempre uma opção. O ideal é aproveitar o dólar mais ameno e pegar uma boa parte do longo prazo para dolarizar. Ações no exterior neste longo período podem ser bem vantajosas”, completa.

Assumidamente torcedor do Vasco da Gama, Luva foi convidado neste ano a conhecer as dependências de São Januário e viveu um dia de fã. Para Vitor Roma, vice-presidente de marketing do clube, esse relação ajuda o clube a engajar os atuais e novos torcedores.

"É um dos maiores fenômenos da internet e é um grande vascaíno. Quando ele usa a camisa do Vasco nos seus vídeos, ele está levando nosso nome para o mundo todo. A prova disso foi o enorme engajamento que as visitas dele a São Januário geraram nas nossas redes. Os números estão aí. Foi um crescimento absurdo", aponta.

Na semana em que o influencer esteve no Rio de Janeiro, o Vasco foi disparado o líder em interações no TikTok entre os clubes brasileiros. Entre os dias 23 e 29 de março, somou mais de 21 milhões de interações. Para efeito de comparação, o segundo colocado Flamengo registrou 228 mil no mesmo período. Já em visualizações, foram registradas mais de 240 milhões de interações em 30 postagens. Os números foram divulgados pela agência Samba Digital e divulgados pelo site MKTEsportivo.

Atualmente, o influenciador tem mais de 30 milhões de seguidores, somando todas suas redes sociais. Desde 2021, o jovem do interior da Bahia vem fazendo sucesso com conteúdos mostrando suas habilidades no futebol. Com bastante carisma, Iran se popularizou por usar luvas de pedreiro em seus vídeos e por seus bordões “Receba”, “Obrigado meu Deus”, “O melhor do mundo”, entre outros.

Para Bernardo Pontes, é preciso planejamento estratégico para que os influenciadores aproveitem ao máximo as oportunidades. “A dinâmica do mercado tem se alterado. Influenciadores digitais ganham cada vez mais relevância nas estratégias das empresas e, por estarmos em um ano de Copa do Mundo, os influenciadores esportivos podem ser considerados os principais players da atualidade. Levando isso em consideração, fica evidente a necessidade de os influencers, junto à sua equipe de gestão, realizarem um trabalho baseado no planejamento, a fim de aproveitarem ao máximo as oportunidades, construindo parcerias sólidas e lucrativas”, comentou.