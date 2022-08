Luva de Pedreiro é fotografado com ex de Éder Militão em balada e internet não perdoa

Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, segue sua jornada pela Espanha em alto estilo. Depois de participar de um confraternização com jogadores brasileiros, encontrar Ronaldo Fenômeno, visitar estádio e centro de treinamento do Atlético de Madrid e conceder entrevistas à liga espanhola, o jovem influencer tirou algumas horas para aproveitar a noite madrilenha.

Na capital espanhola, Luva de Pedreiro foi fotografado ao lado de Karoline Lima, ex-mulher do zagueiro Éder Militão, do Real Madrid e da seleção brasileira. Karoline, que também é influencer, tirou também várias fotos com amigas ao longo da noite.

Karoline Lima e Éder Militão terminaram o relacionamento recentemente. A influencer estava grávida do jogador, quando o zagueiro decidiu viajar nas férias para os Estados Unidos, deixando-a sozinha em Madri. Karoline fez diversas reclamações nas redes sociais pelo descaso do jogador.

Mais tarde, Karoline e Militão ensaiaram uma reaproximação, mas não durou muito tempo. A influencer decidiu romper o relacionamento dias antes do nascimento da filha Cecília. Éder Militão esteve presente no parto, que ocorreu há pouco mais de um mês. Veja como a internet reagiu à foto publicada pela influencer ao lado do Luva de Pedreiro:

ENCONTRO COM RONALDO

Luva de Pedreiro se encontrou com Ronaldo Fenômeno no sábado e foi presenteado com uma camisa do Valladolid, clube que pertence ao ex-jogador.

“Você é o melhor do mundo!”, disparou Iran, que recebeu a resposta de Ronaldo. “É você o melhor do mundo, um fenômeno”, elogiou o eterno camisa 9. “Se ele falou, tá falado”, agradeceu o Luva, ajoelhando-se e agradecendo aos céus, como em uma celebração de gol.

FESTA COM JOGADORES

O influencer foi convidado para participar de uma resenha especial na casa do atacante Diego Costa. Além do centroavante, estavam presentes na confraternização outros atletas brasileiros, a maioria jogadores do Atlético de Madrid, como o zagueiro Felipe, o centroavante Matheus Cunha e o lateral-esquerdo Renan Lodi. O atacante Reinier, que pertence ao Real Madrid e está na mira do Valladolid, também esteve presente.

POLÊMICA COM A NIKE

Em visita ao estádio do Atlético de Madrid na quinta-feira, Luva de Pedreiro posou com o uniforme do time e precisou esconder o símbolo da Nike, fornecedora de material esportivo da equipe.

No acordo que possui com a adidas, o influenciador digital não pode mais usar uniformes de equipes que não sejam patrocinadas pela marca, como foi recorrente em sua trajetória até a fama mundial.