Luva de Pedreiro faz post enigmático sobre Homem-Aranha e fãs preveem acordo com Marvel

Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, causou furor nas redes sociais nesta segunda-feira após fazer um post enigmático. O influencer compartilhou em seu perfil o símbolo de uma aranha, acompanhado da frase: "Obrigado, meu Deus. Receba". Além disso, outros itens chamaram a atenção, como os emojis representando uma filmadora e uma claquete.

Rapidamente, os seguidores do Luva de Pedreiro começaram a especular a possibilidade do baiano ter fechado um acordo com a Marvel, estúdio de cinema norte-americano que faz parte do grupo Walt Disney e responsável por filmes de sucesso mundial. Há dois dias, Iran Ferreira usou as redes sociais para informar que estaria próximo de realizar um acerto com outra marca global, após ter assinado como embaixador da adidas.

"Não sei nem se podia falar, mas queria alertar que está vindo outro contrato com uma marca global muito pesada… E, para mim, eles são os melhores mesmo…", escreveu Luva de Pedreiro em suas redes sociais.

No fim de julho, Iran Ferreira também havia provocado seus seguidores com um recado à Marvel. O jovem marcou a produtora norte-americana, novamente usando o símbolos de uma aranha. Fãs apostam em um acordo publicitário entre o influencer o novo filme do Homem-Aranha.

No Twitter, o perfil do Luva de Pedreiro soma mais de 1 milhão de seguidores. No Instagram, esse número ultrapassa a casa dos 17 milhões. Já no TikTok, rede social que originou seu sucesso, Iran Ferreira possui 18,9 milhões de fãs.

Luva de Pedreiro anunciou na última segunda-feira um acordo para representar a marca de material esportivo adidas. "O melhor do mundo agora é três listras: receba! Simplesmente inigualável, inimitável e magnífico, não tem jeito!", comemorou no vídeo promocional com a empresa.

Iran Ferreira está em uma nova fase da carreira após romper com seu antigo empresário, Allan Jesus, e passar a ser agenciado pelo ex-craque do futsal Falcão. A briga judicial entre Iran Ferreira e o seu ex-empresário Allan Jesus teve mais um capítulo na última terça-feira.

A juíza Flávia Viveiro de Castro, da 2ª Vara Cível da Barra, no Rio, comandou uma audiência de conciliação, mas não houve acordo. O ex-empresário pede R$ 20 milhões na Justiça para encerrar o acordo com Iran. O valor é superior ao da multa rescisória estabelecida no contrato assinado em 25 de fevereiro, que é de R$ 5,2 milhões.