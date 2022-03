‘Luva de Pedreiro’, Iran Ferreira inspira milhões de fãs e extrapola fronteiras no futebol: ‘Receba’

"Receba!". É assim que Iran Ferreira conclui cada um de suas publicações nas redes sociais. O jovem tem alcançado milhões de pessoas, entre anônimos e famosos, com seus vídeos curtos, em que exibe suas habilidades no futebol e finalizações precisas em um campo de terra batida na localidade de Tabua, na cidade de Quijingue, no norte da Bahia. Bem-humorado, o "Luva de Pedreiro", como é conhecido, conquistou fãs e é reconhecido por importantes atletas e clubes de todo o mundo.

No dia 25 de março de 2021, Iran postou seu primeiro vídeo no TikTok. Ainda sem tanta familiaridade e interação com a câmera, revelava suas qualidades com a bola, em um passe de letra gravado em câmera lenta. Neste início de 2022, seus vídeos começaram a ganhar espaço em outras redes sociais. Sem fronteiras, Iran transformou seu bordão em slogan. "Receba!" está sempre presente em publicações de perfis relacionados a esporte e principalmente futebol.

Iran Ferreira costuma aparecer em frente à câmera com variadas camisas de clubes. O jovem de 20 anos já foi presenteado por vários deles. Mas um é especial: o Vasco, seu time do coração. "Luva de Pedreiro" teve interações com jogadores do Bayern de Munique, na última semana. O clube bávaro publicou em suas redes sociais uma cobrança de pênalti de Serge Gnabry, em que o alemão comemora com os dizeres do brasileiro: "Obrigado, Deus. Obrigado, família". E não é o único exemplo da repercussão nacional e internacional. Neymar e Richarlison, jogadores da seleção brasileira, elogiaram a técnica do garoto. O filho de Cristiano Ronaldo já o imitou, e o baiano foi destacado pelo Barcelona e pela Fifa, entidade máxima do futebol. “Receba” já é bordão no Vaticano.

Com tamanha popularidade, Iran Ferreira bateu marcas “magníficas e sensacionais” em todas as mídias sociais, construiu seu perfil influencer de maneira orgânica. No TikTok, tem 9,5 milhões de seguidores; no Twitter, são mais de 455 mil, enquanto no Instagram, o número chega próximo a 6 milhões de fãs. Ele é o único homem brasileiro seguido pelo perfil do Instagram. Sua mais recente criação foi um canal no YouTube, que conta com 631 mil inscritos. Nos últimos dias, o “Cara da Luva de Pedreiro” viu o mar e andou de avião pela primeira vez e pôde comer pizza e batata frita, algo que nunca tinha feito na vida.

A humildade do garoto foi o trampolim para a realizações de grandes sonhos desde sua ascensão meteórica nas redes sociais. Iran Ferreira despertou um dom a partir do seu carisma. Hoje tem agenda lotada e vê importantes personalidades e entidades pelejando por um mínimo de atenção. Interagir com o Luva de Pedreiro ou fazer referências a ele é garantia de sucesso e engajamento em posts nas mídias sociais. Os reflexos não param por aí. A vida real também é espelho de seu sucesso. Nas ruas e escolas, crianças e jovens comemoram seus tentos com “Receba”.

“Comecei a jogar bola com cinco anos. Sempre tive aquele sonho de ser jogador profissional, mas as coisas são difíceis”, conta Iran, que é fã de Cristiano Ronaldo. O filho de Dona Lenilza e Seu Arivaldo começou a vestir as luvas como inspiração pelo uso do acessório por alguns jogadores. Decidiu comprar as suas em um depósito de material de construção. No começo, o apelido “Luva de Pedreiro” foi criado para zombar de Iran, que decidiu reverter a situação e tomou para si o apelido. “Fui muito criticado, mas como sou brasileiro, não ligo para isso”.

Em um vídeo de apresentação publicado em seu canal no YouTube, Iran faz questão de identificar todos os seus companheiros de futebol da Tabua. “Futebol é vida, é alma. Sem futebol, não sou nada. O maior prazer da vida para mim é jogar futebol”, afirma. Sem cruzar a fronteira para o pedantismo, Iran transparece autoconfiança ímpar, característica genuína e principal ingrediente para o sucesso. “A luva de pedreiro foi um diamante bruto que eu soube lapidar. E é assim que a mágica acontece.”