Luva de Pedreiro leva público à loucura e dá camisa e tênis aos fãs no Rio; veja vídeo

Iran Ferreira, o "Luva de Pedreiro", como ficou conhecido na internet, segue levando multidões por onde passa, além de suas redes sociais com milhões de torcedores. Em viagem ao Rio de Janeiro, Luva agradeceu seus fãs pelo carinho nos últimos dias em uma cena inusitada.

Com seu carisma típico - "Receba!" -, Iran se despediu de seus seguidores a bordo de uma van. Em vídeo, publicado em suas redes sociais, é possível observar mais de 40 pessoas em frente ao veículo para ter um último contato com o influenciador. Além disso, no calor do momento, Luva tirou e distribuiu roupas que vestia.

"Para quem (vou dar a camisa), 'pô'?", perguntou o baiano, antes de tirar seu uniforme da seleção de Portugal, da temporada 2021/22, e presentear uma menina que estava próxima ao carro. Luva também tirou seu tênis, um modelo branco da Nike, e jogou para a multidão. Ao final, ficou apenas de bermuda em sua despedida do Rio de Janeiro.

"Receba", exclamou um entusiasmado Iran Ferreira após o gesto. Em sua passagem pelo Rio de Janeiro, Luva participou de ações sociais, festas e visitas na capital fluminense. Na segunda-feira, realizou o seu sonho de ver a taça da Copa do Mundo no Museu da CBF. "Graças a Deus, pai! Esse ano é nosso", afirmou o influenciador, em foto publicada em suas redes sociais com o troféu.

Obrigado Rio de Janeiro RECEBA❤️ pic.twitter.com/Mxa0EKTQHf — Luva de Pedreiro (@luvadepedreiro) July 20, 2022

Na terça-feira, esteve presente no empate em 1 a 1 entre Vasco e Ituano, em São Januário, pela Série B. Além disso, a partida marcou o encontro de Luva de Pedreiro e o influenciador Casimiro Miguel, streamer e outro fenômeno digital recente.

Após polêmicas com seu antigo empresário, Allan Jesus, o influenciador passou a ser agenciado por Falcão, ex-jogador de futsal. Com a nova parceria, o fenômeno digital se mudou para o Litoral Sul de Pernambuco, em imóvel alugado por seu novo agente. O craque do futsal afirma que Iran se apaixonou pelo estado e não planeja em deixá-lo.

Na última semana, Luva de Pedreiro comemorou a marca alcançada de 17 milhões de seguidores em seu Instagram. Com apenas 20 anos, ele é o influenciador de futebol mais seguido da rede social. Nesta semana, ele retornou ao Twitter e comemorou o feito.