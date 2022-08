Luva de Pedreiro esconde símbolo da Nike ao posar com camisa do Atlético de Madrid na Espanha

Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, visitou o estádio do Atlético de Madrid nesta quinta-feira, posou com o uniforme do time e precisou esconder o símbolo da Nike, fornecedora de material esportivo da equipe. Neste mês, ele assinou um contrato com a rival adidas, que prevê exclusividade de uso de material esportivo e lifestyle. Em outra foto, em que estava nos vestiários do estádio Cívitas Metropolitano, ele apareceu vestindo um short da empresa que o patrocina. As imagens foram publicadas nas redes sociais do Atlético de Madrid, com a mensagem: "Bem-vindo, Luva de Pedreiro".

No acordo com a adidas, o influenciador digital pode vai mais usar uniformes de equipes que não sejam patrocinadas pela marca, como foi recorrente em sua trajetória até a fama mundial. O mesmo vale para as chuteiras. Para o anúncio do acordo entre as partes, ele calçou a X Speedportal, nova chuteira da empresa. Por isso, Luva de Pedreiro escondeu o símbolo da Nike.

Após anunciar o acerto com a empresa, Iran Ferreira apareceu vestindo a camisa da Juventus, que também é parceira da adidas. Antes disso, ele havia publicado vídeo com a camisa do São Paulo, que também tem a empresa como sua fornecedora de material esportivo, em uma ação conjunta que deve levar o influenciador para conhecer o Morumbi.

Torcedor do Vasco, ele não deve mais usar os uniformes atuais do clube, que são da Kappa. A adidas também é parceira de Ajax, Arsenal, Benfica, Manchester United, Real Madrid, além de nomes como Lionel Messi, Karim Benzema e Mohamed Salah.

A empresa deve levar Luva de Pedreiro ao Catar no fim do ano para acompanhar a Copa do Mundo. Em julho, ele esteve no Rio de Janeiro e conheceu o museu da seleção brasileira, vestindo a camisa da equipe, patrocinada pela rival Nike. Com apenas 20 anos, ele é o influenciador de futebol mais seguido da rede social. São 17,7 milhões de seguidores só no Instagram.