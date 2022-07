Luva de Pedreiro posa com a taça da Copa do Mundo e aposta no hexa: 'Esse ano é nosso'

Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, tem angariado a cada dia mais fãs nas redes sociais. Engajado no mundo do esporte e com as atenções voltadas para seu trabalho, após a polêmica envolvendo seu ex-empresário Allan Jesus, o influencer tem realizado diversos sonhos. Um deles era chegar perto da taça da Copa do Mundo e conseguiu realizá-lo nesta terça-feira.

Por meio de suas redes sociais, Iran Ferreira publicou uma foto em que aparece observando a taça da Copa do Mundo. O objeto está resguardado, uma vez que só podem tocar na taça jogadores que foram campeões do mundo e chefes de Estado.

Leia Também Ex-empresário do Luva de Pedreiro se defende de acusações por contrato com influenciador

Empolgado com a disputa da Copa do Mundo no Catar, a partir do mês de novembro, Iran Ferreira aproveitou a oportunidade para mostrar sua empolgação com a possibilidade do hexacampeonato da seleção brasileira: "Graças a Deus, pai! Esse ano é nosso", disse o TikToker, adicionando uma figurinha com a bandeira do Brasil e outra com uma taça.

O novo empresário do Luva de Pedreiro, o ex-jogador de futsal Falcão, também usou a mesma publicação para mostrar apoio à seleção brasileira em 2022. "Receba o hexa, Brasil", escreveu o craque, utilizando o principal bordão de Iran Ferreira em seus vídeos.

Nesta terça-feira, Luva de Pedreiro estará em São Januário para acompanhar o duelo entre Vasco e Ituano, às 21h30, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Outra novidade para o torcedor cruz-maltino será a apresentação de Alex Teixeira. Iran Ferreira também terá um encontro especial com o streamer Casimiro Miguel, que é vascaíno, assim como o jovem baiano.

Em março, Luva já havia conhecido o estádio de São Januário na capital fluminense e conversou com jogadores do elenco do Vasco. Ele também bateu bola com Nenê e conheceu o ídolo cruz-maltino Roberto Dinamite.