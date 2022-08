Luva mostra novo visual em resenha com Diego Costa e admite medo de entrevista em espanhol

Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, continua sua saga pela Espanha. Depois de ir a Majadahonda, no centro de treinamentos do Atlético de Madrid e ao estádio do clube espanhol, o influencer foi convidado nesta sexta-feira para participar de uma resenha especial na casa do atacante Diego Costa.

Além do centroavante, que teve curta passagem pelo Atlético-MG em 2021 e que tem encaminhada transferência para o Rayo Vallecano, estavam presentes na confraternização outros atletas brasileiros, a maioria jogadores do Atlético de Madrid, como o zagueiro Felipe, o centroavante Matheus Cunha e o lateral-esquerdo Renan Lodi. O atacante Reinier, que pertence ao Real Madrid e está na mira do Valladolid, também esteve presente.

Luva de Pedreiro e os jogadores brasileiros bateram bola juntos, jogaram futebol de mesa e deram muitas gargalhadas. "Você é o melhor do mundo", disse Iran Ferreira a Diego Costa em um dos momentos flagrados e compartilhados nas redes sociais.

O influencer baiano é convidado especial de LaLiga para o início do Campeonato Espanhol. O torneio começou nesta sexta-feira, com a vitória do Osasuna sobre o Sevilla, por 2 a 1. "Como vou dar entrevista em espanhol se não falo nem português direito? Por isso tenho fé em Deus", brincou Luva de Pedreiro antes de dar entrevista ao canal oficial da liga espanhola.

Entre os principais jogos da rodada inaugural está o duelo entre Barcelona e Rayo Vallecano, neste sábado, às 16h (horário de Brasília). No domingo, às 17h, o Real Madrid visita o Almería. O Atlético de Madrid joga na segunda-feira diante do Getafe, às 14h30.

Luva de Pedreiro também apareceu com um visual diferente. Seu novo corte de cabelo traz o emblema da adidas, com quem fechou recentemente um novo acordo.

NIKE ESCONDIDA

Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, visitou o estádio do Atlético de Madrid nesta quinta-feira, posou com o uniforme do time e precisou esconder o símbolo da Nike, fornecedora de material esportivo da equipe.

No acordo com a adidas, o influenciador digital pode mais usar uniformes de equipes que não sejam patrocinadas pela marca, como foi recorrente em sua trajetória até a fama mundial.