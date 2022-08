Luva de Pedreiro se encontra com Ronaldo no Valladolid e ganha camisa autografada pelo Fenômeno

O influenciador digital Iran Ferreira, conhecido como Luva de Pedreiro, segue o seu tour pela Europa e visitou neste sábado o Real Valladolid, da Espanha. O brasileiro de 20 anos, que conta com mais de 30 milhões de seguidores em suas redes sociais, encontrou Ronaldo Fenômeno, dono do clube, e ganhou uma camisa autografada do pentacampeão do mundo.

“Você é o melhor do mundo!”, disparou Iran, que recebeu a resposta de Ronaldo. “É você o melhor do mundo, um fenômeno”, elogiou o eterno camisa 9. “Se ele falou, tá falado”, agradeceu o Luva, ajoelhando-se e agradecendo aos céus, como em uma celebração de gol.

O pai de Iran, Arivaldo, também recebeu uma camisa personalizada do Real Valladolid com o número 9 nas costas e autografada pelo craque. Luva está viajando pela Europa ao lado do pai e também de sua mãe. Na última quinta-feira, estiveram visitando o Atlético de Madrid. O youtuber esteve no estádio Wanda Metropolitano e também no treinamento da equipe, onde foi recebido pela estrela francesa Griezmann.

“Por isso eu não ligo para os comentários maldosos, nenhuma crítica, nenhuma maldade entra aqui… Porque o que importa é ver meu pai e minha mãe felizes!”, escreveu Iran em suas redes sociais.

Luva de Pedreiro esteve na casa de alguns brasileiros que atuam na Espanha. Ele foi visto batendo uma bola ao lado de Diego Costa, que está em negociação com o Rayo Vallecano, Renan Lodi e Felipe, ambos do Atlético de Madrid. Iran está no país a convite de La Liga para promover o início da competição neste final de semana.