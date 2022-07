Luva de Pedreiro se encontra com Whindersson Nunes e ganha apoio: 'Temos nossa posição'

Em meio a polêmicas com o ex-empresário Allan Jesus, Iran Ferreira, popularmente conhecido como Luva de Pedreiro, tem se encontrado com figuras importantes das redes sociais, que demonstram apoio ao jovem no imbróglio que vive. Neste domingo, o baiano esteve no Recife, capital pernambucana, e registrou o momento em que se encontrou com o humorista Whindersson Nunes.

Por meio do vídeo, o Whindersson reiterou sua posição em defesa dos interesses do Luva de Pedreiro e afirmou que independentemente de algumas matérias televisivas, já definiu de que lado está nessa disputa do TikToker com o ex-empresário.

"(Iran Ferreira) Assistiu ao show hoje. Estão rolando umas matérias pela televisão, mas nós já temos nossa posição. Quem está junto está junto. Receba, abençoado e iluminado", falou rapidamente Whindersson Nunes. Ao seu lado, Luva de Pedreiro repetiu seus jargões: "Magnífico! Graças a Deus, pai! Receba, melhor do Mundo", interagiu Iran.

INTIMAÇÃO

Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, chegou de sua viagem ao Marrocos no sábado e foi recebido por oficiais da Justiça no aeroporto no Rio de Janeiro. Ele recebeu uma intimação por causa dos problemas envolvendo seu contrato com Allan Jesus.

"Cheguei de Marrocos cansado, 10 horas de voo, doido pra ver minha família e meus amigos. Quando eu chego no aeroporto, cheio de gente, chegou uma intimação. Negócio empresarial aí", afirmou Luva de Pedreiro nas redes sociais.

Seu novo agente, o ex-jogador de futsal Falcão também se manifestou sobre o tema. "Acordo com notícia de uma intimação judicial no Rio de Janeiro na frente de todo mundo. O menino foi para o Marrocos cumprir uma agenda que foi feita pelos antigos empresários, mas usar essas informações do voo, da chegada no Rio, para uma intimação judicial na frente de todo mundo, constrangendo o menino, é totalmente inexplicável."

ENTREVISTA

Neste domingo, a Record TV exibiu trechos de uma entrevista com Iran Ferreira que haviam sido censurados pela Justiça a pedido do ex-empresário do influencer, Allan Jesus. O jovem conta que seu pai sugeriu a contratação de um advogado antes da assinatura do vínculo com o empresário, mas Allan disse que se o fizesse não permaneceria no posto.

Iran Ferreira se mostrou disposto a brigar na Justiça pelos seus direitos e lamentou que sua ingenuidade permitisse ao ex-empresário agir de determinadas formas. "Botei muita fé nele. Caí numa armadilha, fui enganado", afirma.

Allan Jesus também se defendeu das acusações e contou estar sendo ameaçado. Disse que o influencer não recebeu os valores, porque o montante acordado nos contratos publicitários só passa a ser depositado neste mês de julho. Allan Jesus negou que o rapaz estivesse depressivo e afirmou que Luva de Pedreiro não mora mais na mesma casa em que grava os vídeos para as redes sociais.

"O Iran morava no Rio de Janeiro atualmente. A residência na Bahia a gente usava como cenário para gravação. Dentro de um contexto, no qual tínhamos um personagem, usando aquela narrativa da humildade e da fé, coisa que sempre deu muito certo. Usei a estratégia da escassez com o Iran", explicou o empresário.