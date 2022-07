Luva de Pedreiro veste camisa do São Paulo e tem convite para conhecer Morumbi

Iran Ferreira está em uma nova fase da carreira após romper com seu antigo empresário, Allan Jesus, e passar a ser agenciado pelo ex-craque do futsal Falcão. Luva de Pedreiro tem interagido mais nas redes sociais com os clubes brasileiros e estrangeiros. Nesta quinta-feira, o baiano recebeu convite do São Paulo para conhecer o Morumbi.

"Esse gol é meu e do São Paulo para todos vocês", iniciou o influencer em vídeo no TikTok. "São Paulo é sensacional, magnífico", continuou Luva de Pedreiro. O conteúdo foi distribuído nas redes sociais do jovem e também do clube tricolor.

Na legenda da publicação, Iran Ferreira convocou a torcida do São Paulo para comparecer ao estádio do Morumbi, nesta quinta-feira, para o duelo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, diante do América-MG. "Hoje tem jogão do São Paulo pela Copa do Brasil! Conversei com a rapaziada e em breve vou conhecer o Morumbi e ganhar uma camisa nova do Tricolor!". O convite foi reforçado pelo São Paulo.

Recebaaa, @luvadepedreiro! Em breve, o Luva vem conhecer o Morumbi e ganhar uma camisa nova do Tricolor! Graças a Deus pai ❤️ pic.twitter.com/DPCWh0zCUu — São Paulo FC (@SaoPauloFC) July 28, 2022

Às 20h, o São Paulo começa a decidir seu futuro no torneio mata-mata. Quem avançar pega o ganhador do confronto entre Athletico-PR e Flamengo, cuja partida de ida terminou empatada sem gols no Maracanã.

PRÓXIMA PARADA

Luva de Pedreiro não restringe suas interações aos clubes brasileiros. Além do Morumbi, Iran Ferreira já tem mais um destino em mente. O jovem foi chamado pelo Zenit, de São Petersburgo, para conhecer as instalações do clube na Rússia. Por lá, atuam seis jogadores brasileiros: goleiro Ivan, lateral-esquerdo Douglas Santos, os meias Wendel e Claudinho, além dos atacantes Malcom e Gustavo Mantuan.

PROBLEMAS COM EMPRESÁRIO

A briga judicial entre Iran Ferreira e o seu ex-empresário Allan Jesus teve mais um capítulo na última terça-feira. A juíza Flávia Viveiro de Castro, da 2ª Vara Cível da Barra, no Rio, comandou uma audiência de conciliação, mas não houve acordo.

O ex-empresário pede R$ 20 milhões na Justiça para encerrar o acordo com Iran, que agora é agenciado pelo ex-jogador de futsal Falcão. O valor é superior ao da multa rescisória estabelecida no contrato assinado em 25 de fevereiro, que é de R$ 5,2 milhões. Um dia antes, Luva de Pedreiro tinha informado novo acordo com patrocinador, o maior de sua carreira.