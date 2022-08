Luva de Pedreiro visita Vinícius Júnior após viralizar por foto com ex de Militão

Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, está na Espanha cumprindo compromissos comerciais. O jovem já conheceu estádio e centro de treinamento do Atlético de Madrid, participou de confraternização com jogadores brasileiros, se encontrou com Ronaldo Fenômeno e descobriu a vida noturna da capital. Nesta terça-feira, o influencer foi à casa de Vinícius Júnior, atacante do Real Madrid e da seleção brasileira.

Nas redes sociais, Luva de Pedreiro agradeceu a recepção de Vinícius Júnior e retribuiu o carinho. "Receba! Graças a Deus, pai! Você é magnífico! Muito mais sucesso e que esteja sempre rodeado dos seus!", escreveu Vini, com referência bordões e palavras sempre repetidas pelo jovem baiano.

"Você é o melhor do mundo, irmão. Muito obrigado por me receber na sua casa. Receba, caraca", publicou Luva de Pedreiro em seguida. A foto de Iran Ferreira com Vinícius Júnior já recebeu mais de 60 mil curtidas.

Recebaaaaaaaaa! Graças a Deus pai! Você é magnífico! Muito mais sucesso e que esteja sempre rodeado dos seus! @luvadepedreiro pic.twitter.com/Z8yb542suj — Vini Jr. (@vinijr) August 16, 2022

POLÊMICA

No sábado, Luva de Pedreiro e Karoline Lima, ex-namorada do zagueiro Éder Militão, foram fotografados juntos em uma balada em Madri. A imagem viralizou nas redes sociais e gerou rumores sobre um possível affair entre os dois. Luva de Pedreiro, no entanto, não se manifestou sobre o tema até o momento. A influencer negou que tenha ficado com Luva de Pedreiro, minimizou a foto publicada em suas páginas, mas mandou um recado aos críticos.

"Não vão queimando minha vida de solteira: 'Está com fulano'. Não estou com ninguém! Mas digo também que se estivesse (com alguém), estaria mais do que certa, não devo nada a ninguém e não estou fazendo nada de errado", disse Karoline em uma publicação no Instagram.

VALLADOLID

No mesmo sábado, horas antes, Luva de Pedreiro foi a Valladolid, cidade ao norte de Madri, para conhecer as instalações do clube e seu dono, Ronaldo Fenômeno. O baiano ganhou uma camisa autografada pelo pentacampeão mundial.