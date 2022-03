‘Luva de Pedreiro’ vive momento de celebridade e conhece Ronaldinho Gaúcho: ‘Sonho realizado’

Iran Ferreira, popularmente conhecido como "Luva de Pedreiro", continua em alta entre os fãs do mundo da bola. O jovem de 20 anos, natural da cidade baiana de Quijingue, superou a marca de 9 milhões de seguidores no Instagram, ultrapassando até mesmo Fred, do canal "Desimpedidos" — o mais famoso do País no YouTube sobre futebol —, e se tornando um dos influenciadores mais populares da plataforma na modalidade.

Vivendo um momento de celebridade, Iran Ferreira teve a oportunidade de conhecer mais um de seus ídolos nesta segunda-feira. O jovem publicou nas redes uma foto ao lado de Ronaldinho Gaúcho nas redes sociais. Nas imagens, ele aparece trajando uma camisa do Barcelona, clube pelo qual o pentacampeão brilhou, enquanto reverencia o ex-jogador. "Graças a Deus, Pai! Sonho realizado", escreveu.

O sucesso na internet levou o "Luva de Pedreiro" inclusive para a TV. No domingo, Iran foi um dos convidados do programa "Esporte Espetacular", da Globo. Além de contar um pouco da sua história, Iran teve a oportunidade de participar de um desafio com os ex-jogadores Pedrinho e Petkovic, atuais comentaristas da emissora. O encontro, claro, foi registrado nas redes.

A participação de Iran na Globo não deve parar por aí. Uma foto ao lado de Neymar e Luciano Huck "entregou" a presença do influenciador na próxima edição do "Domingão". No Rio de Janeiro, ele também foi ao Maracanã para assistir a vitória por 4 a 0 do Brasil sobre o Chile.

A passagem por terras cariocas também contou com uma parada em São Januário, estádio do Vasco da Gama, time do coração do "Luva de Pedreiro". No clube, o influenciador falou com elenco, bateu bola com Nenê e conheceu Roberto Dinamite — o pai de Iran, que acompanhava o jovem, não escondeu a emoção. Um bate-papo de mais de duas horas com a Vasco TV também foi gravado.

'Receba!'

Foi com um simples bordão, muita habilidade com os pés e irreverência que Iran Ferreira conquistou fãs e ficou conhecido por atletas de todo o mundo. O grito de "Receba!", sempre precedido de um chute no ângulo, gravado em campo de terra perto de sua casa, ganhou o mundo no início deste ano. A luva de pedreira, usada para imitar as usadas pelos jogadores da Europa em dias de frio, virou sua marca registrada.

Neymar e Richarlison foram alguns dos que elogiaram a técnica do garoto. O filho de Cristiano Ronaldo já o imitou, e o baiano foi destacado pelo Barcelona e pela Fifa, entidade máxima do futebol. Até mesmo um padre do Vaticano já gravou um vídeo reproduzindo o bordão.

Em pouco mais de um ano gravando vídeos para a internet, o “Cara da Luva de Pedreiro” já alcançou números impressionantes. Além dos 9 milhões de seguidores no Instagram, são 11 milhões no TikTok e outros 643 mil no Twitter. Ele é o único homem brasileiro seguido pelo perfil do Instagram. Sua mais recente criação foi um canal no YouTube, que conta com 980 mil inscritos. Nos últimos dias, ele viu o mar, andou de avião pela primeira vez e pôde comer pizza e batata frita, algo que nunca tinha feito antes.