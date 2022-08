Contrato de Luva de Pedreiro com adidas prevê exclusividade de camisas e chuteiras

O contrato entre Luva de Pedreiro e adidas prevê exclusividade de uso de material esportivo e lifestyle. Com isso, o influenciador digital não vai mais usar uniformes de equipes que não sejam patrocinadas pela marca, como foi recorrente em sua trajetória até a fama mundial. O mesmo vale para as chuteiras. Para o vídeo promocional lançado na segunda-feira, ele calçou a X Speedportal, nova chuteira da empresa.

Após anunciar o acerto com a empresa, Iran Ferreira apareceu vestindo a camisa da Juventus, que também é parceira da adidas. Antes disso, ele havia publicado vídeo com a camisa do São Paulo, que também tem a empresa como sua fornecedora de material esportivo, em uma ação conjunta que deve levar o influenciador para conhecer o Morumbi. Torcedor do Vasco, ele não deve mais usar os uniformes atuais do clube, que são da Kappa. A adidas também é parceira de Ajax, Arsenal, Benfica, Manchester United, Real Madrid, além de nomes como Lionel Messi, Karim Benzema e Mohamed Salah.

A empresa deve levar Luva de Pedreiro ao Catar no fim do ano para acompanhar a Copa do Mundo. Em julho, ele esteve no Rio de Janeiro e conheceu o museu da seleção brasileira, vestindo a camisa da equipe, patrocinada pela rival Nike. Com apenas 20 anos, ele é o influenciador de futebol mais seguido da rede social. São 17,7 milhões de seguidores só no Instagram.

O diretor sênior de marketing da adidas no Brasil, João Meyer, comemorou o acerto com o novo parceiro. “A chegada do Luva de Pedreiro para o nosso time de embaixadores reforça nossos investimentos no Brasil e nos deixa ainda mais próximos do público jovem que se diverte com a irreverência e autenticidade de seus conteúdos reconhecidos globalmente”.

Em abril, Luva de Pedreiro havia lançado uma linha de roupas, com camisetas, calças e moletons e uma loja oficial da sua marca. O acordo com a adidas foi fechado através de sua nova equipe de empresários, liderada pelo ex-jogador de futsal Falcão. O influenciador está em uma nova fase da carreira após romper com seu antigo empresário, Allan Jesus. A briga judicial entre os dois teve mais um capítulo há duas semanas.

A juíza Flávia Viveiro de Castro, da 2ª Vara Cível da Barra, no Rio, comandou uma audiência de conciliação, mas não houve acordo. O ex-empresário pede R$ 20 milhões na Justiça para encerrar o acordo com Iran. O valor é superior ao da multa rescisória estabelecida no contrato assinado em 25 de fevereiro, que é de R$ 5,2 milhões.