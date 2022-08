Ronaldo rasga elogios a Luva de Pedreiro e diz que vai levar influenciador ao Cruzeiro

O influenciador digital Iran Ferreira, conhecido como Luva de Pedreiro, ganhou mais um fã: Ronaldo Fenômeno. Após se encontrarem no último fim de semana no estádio do Valladollid, cujo ídolo da seleção brasileira é dono, o ex-atacante rasgou elogios a Iran e exaltou sua humildade.

"O Luva de Pedreiro é maravilhoso. Ele foi lá ver o jogo (do Valladollid), é pé frio (risos). Perdemos de 3 a 0 para o Villarreal, que tem um time de outro nível. O Luva é muito gente boa, foi muito bacana ele ir lá visitar e assistir à partida. Ele é humilde, conheci o pai também. Torço muito para que resolva as pendências com o antigo empresário. Ele está em boas mãos com o Falcão e é carisma puro. Podemos ver de trazer ele aqui para fazer live em alguma gameplay. Vamos levar ele para visitar o Cruzeiro em algum jogo bacana para ele assistir", disse no seu canal no Youtube.

Leia Também Corinthians possui dívida por Richarlison mesmo sem atacante da seleção ter jogado no clube; entenda

Luva de Pedreiro está em turnê pela Europa e visitou no sábado o Valladolid. O brasileiro de 20 anos, que conta com mais de 30 milhões de seguidores em suas redes sociais, encontrou Ronaldo Fenômeno e ganhou uma camisa autografada do pentacampeão do mundo. “Você é o melhor do mundo!”, disse Iran, que recebeu a resposta de Ronaldo. “É você o melhor do mundo, um fenômeno”, elogiou o ex-camisa 9. “Se ele falou, tá falado”, agradeceu o Luva, ajoelhando-se e agradecendo aos céus, como em uma celebração de gol.

O pai de Iran, Arivaldo, também recebeu uma camisa personalizada do Real Valladolid com o número 9 nas costas e autografada pelo craque. Luva está viajando pela Europa ao lado do pai e também de sua mãe. Na última quinta, visitaram o Atlético de Madrid. O youtuber esteve no estádio Wanda Metropolitano e também no treinamento da equipe. “Por isso eu não ligo para os comentários maldosos, nenhuma crítica, nenhuma maldade entra aqui… Porque o que importa é ver meu pai e minha mãe felizes!”, escreveu Iran em suas redes sociais.

Luva de Pedreiro esteve na casa de alguns brasileiros que atuam na Espanha. Ele foi visto batendo uma bola ao lado de Diego Costa, que está em negociação com o Rayo Vallecano, Renan Lodi e Felipe, ambos do Atlético de Madrid. Iran está no país a convite da La Liga para promover o início da competição. Também visitou Vinícius Júnior, do Real Madrid, e bateu uma foto com o atacante da seleção brasileira.