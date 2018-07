Luverdense bate ABC em casa e assume vice-liderança da Série B

Jogando em casa nesta terça-feira, no estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde (MT), o Luverdense fez uma boa partida e conseguiu superar o ABC. Com a vitória por 3 a 1, chegou aos 21 pontos e agora ocupa a vice-liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Se igualou em pontos ao Ceará, que perdeu para o Joinville, mas tem melhor saldo de gols: 7 a 4. Já o clube potiguar segue com 17 pontos e agora é o quinto colocado.

No primeiro tempo, as duas equipes fizeram um jogo morno. O time da casa levou perigo ao gol adversário com Misael, mas a bola acabou não entrando. Por outro lado, o ABC tentava chegar ao gol com Rodrigo Silva e Gilmar, mas em duas oportunidades o goleiro Weverton salvou os donos da casa, evitando o gol.

Se a primeira etapa não foi muito agitada, a final começou com tudo. Aos quatro minutos, Misael deixou o zagueiro no chão e bateu cruzado para abrir o placar. No lance seguinte, Rodrigo Silva aproveitou cruzamento da direita, se esticou e tocou para o fundo do gol, deixando tudo igual.

O Luverdense buscou a vitória quando, aos 17 minutos, Washington recebeu na entrada da área e finalizou de primeira, sem chances para o goleiro. Para fechar o placar, Misael converteu pênalti sofrido por Rubinho e decretou a vitória dos donos da casa. O curioso é que o goleiro Gilvan foi expulso no lance e Lúcio Flávio foi para o gol porque o time potiguar já tinha feito as três alterações. Ele tinha entrado em campo aos 33 minutos e foi para o gol quatro minutos depois.

Nesta sexta, pela 12.ª rodada, o ABC recebe o Joinville, às 19h30, no estádio Frasqueirão, em Natal. No sábado, o Luverdense enfrenta o Atlético Goianiense, às 16h20, novamente no estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde.

FICHA TÉCNICA

LUVERDENSE 3 x 1 ABC

LUVERDENSE - Weverton; Raul Prata (Michel Bertasso), Renato, Braga e Paulinho; Carlão, Júlio Terceiro, Washington e Rubinho(Samuel); Misael e Reinaldo. Técnico: Júnior Rocha.

ABC - Gilvan; Renato, Sueliton, Samuel e Luciano Amaral; Marlon (João Henrique), Daniel Amora, Michel Benhami e Xuxa (Júnior Timbó); Gilmar (Lúcio Flávio) e Rodrigo Silva. Técnico: Zé Teodoro.

GOLS - Misael, aos 4 e aos 37 (pênalti), Rodrigo Silva, aos 6, e Washington, aos 16 minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO - Não houve.

CARTÃO VERMELHO - Gilvan (ABC).

ÁRBITRO - Felipe Gomes da Silva (PR).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde (MT).