Luverdense, CRB e Vila Nova entram no G4 da Série C Na acirrada briga por posições e para ficar no G4, entre os quatro primeiros classificados, três times se deram bem nesta quarta-feira, quando três jogos foram disputados pelo Campeonato Brasileiro da Série C - a terceira divisão nacional. Luverdense-MT e CRB-AL empataram por 2 a 2 e estão iguais em pontos, no G4 do Grupo A, enquanto que o Vila Nova-GO, mesmo empatando sem gols com o Betim-MG, em Minas Gerais, roubou a quarta posição do Guarani-SP no Grupo B.