Luverdense demite Júnior Rocha após rebaixamento na Série B

Três dias após ser rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro, o Luverdense demitiu o técnico Júnior Rocha nesta terça-feira. O clube oficializou a rescisão nesta manhã. De acordo com a nota oficial, Odil Soares comandará o elenco na última rodada da Série B. O time foi rebaixado no sábado com o empate sem gols com o Guarani, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas.

"Agradeço ao grupo de jogadores, à comissão técnica e à diretoria por mais essa oportunidade que foi me dada. Saio de cabeça erguida e desejando sucesso ao Luverdense nas próximas temporadas", disse Júnior Rocha. Com 36 anos, o técnico estava na sua segunda passagem pelo time mato-grossense. Ele já tinha comandado o clube entre 2013 e 2016, conquistando um campeonato estadual.

No primeiro semestre deste ano disputou o Campeonato Paulista pelo Novorizontino, mas antes mesmo do término da competição já tinha acertado o retorno ao Luverdense. Conquistou a Copa Verde em cima do Paysandu, mas não conseguiu evitar o rebaixado para a terceira divisão. Ele deixa o time nesta segunda passagem com 27 jogos, sendo nove vitórias, 11 empates e ainda sete derrotas, totalizando 47% de aproveitamento.

INTERINO - A diretoria imediatamente já confirmou Odil Soares para a última rodada da Série B. No sábado, às 17h30, o Luverdense fecha a temporada contra o lanterna Náutico no estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde, pela 38ª rodada. Odil era técnico das categorias de base, mas no início dos 2017 ganhou uma oportunidade no Campeonato Mato-Grossense e nas primeiras fases da Copa Verde e da Copa do Brasil.