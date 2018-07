Luverdense derrota o Figueirense em casa e deixa o Z-4 na Série B

O Luverdense venceu o confronto direto contra o Figueirense e deixou a zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro da Série B. O time mato-grossense dominou o duelo e ganhou sem dificuldades por 3 a 0, neste sábado, no estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde (MT). O jogo marcou o encerramento da 28.ª rodada.

Com este resultado, o Luverdense chegou aos 34 pontos, saltando da degola para a 16.ª posição. Derrubou para lá justamente o Figueirense, que continua com 32, na 17.ª colocação. Acima dos dois aparecem Guarani e Goiás, com 34 pontos.

O Luverdense foi melhor desde o início da partida, mas começou a construir a vitória apenas no final do primeiro tempo. O primeiro gol saiu aos 34 minutos, quando o meia Sérgio Mota cobrou escanteio da direita e o lateral-esquerdo Paulinho se antecipou na primeira trave para cabecear para as redes.

O Figueirense até equilibrou o jogo na segunda etapa, mas o Luverdense matou o jogo nos contra-ataques. Aos 18 minutos, o atacante Rafael Ratão recebeu passe na área, deixou o marcador no chão e bateu rasteiro, no canto direito do goleiro Saulo. A vitória foi sacramentada aos 20. O atacante Alfredo recebeu passe de Sérgio Mota na área e tocou com extrema categoria na saída de Saulo.

No próximo sábado, às 16h30, pela 29.ª rodada, o Luverdense volta a campo para enfrentar o América-MG, no estádio Independência, em Belo Horizonte. Enquanto isso, o Figueirense recebe outro concorrente na luta contra a degola, o Santa Cruz, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis.

FICHA TÉCNICA

LUVERDENSE 3 x 0 FIGUEIRENSE

LUVERDENSE - Diogo Silva; Aderlan, Neguete, William e Paulinho; Moacir, Marcos Aurélio (Guly), Sérgio Mota (Ricardo), Rafael Ratão (Raphael Macena) e Alfredo; Rafael Silva. Técnico: Júnior Rocha.

FIGUEIRENSE - Saulo; Dudu, Marquinhos, Leandro Almeida e João Lucas; Pereira, Patrick e Marco Antônio (Zé Antônio); Ty Sandows (Dudu Vieira), Joãozinho (Luidy) e Nicolas Careca. Técnico: Milton Cruz.

GOLS - Paulinho, aos 34 minutos do primeiro tempo; Rafael Ratão, aos 18, e Alfredo, aos 20 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Rafael Ratão (Luverdense); Marquinhos, Patrick, Dudu Vieira e Pereira (Figueirense).

CARTÃO VERMELHO - Douglas Baggio (Luverdense).

ÁRBITRO - João Batista de Arruda (RJ).

RENDA - R$ 8.440,00.

PÚBLICO - 738 pagantes (1.038 no total).

LOCAL - Estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde (MT).