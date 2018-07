Luverdense e Bahia fazem grande jogo e empatam pela Série B

O Luverdense vinha de duas vitórias, diante do Paraná, por 2 a 0, em casa, e contra o Criciúma, por 1 a 0, em Santa Catarina. Agora soma 39 pontos, em décimo lugar. O Bahia completou cinco jogos invicto, com três empates e duas vitórias e se manteve dentro do G4, a zona de acesso, ainda na quarta posição, mas agora com 47 pontos. Só perde a terceira posição para o Paysandu pelo número de vitórias: 14 a 12.

Os dois times iniciaram o jogo explorando bem as laterais do campo. O Bahia ameaçou primeiro com uma cabeceio de cima para baixo de Kieza, que foi para fora. O time do Mato Grosso respondeu aos 18 minutos, em um cruzamento rasteiro de Raul Prata, que Diego Rosa se esticou, mas não alcançou.

Na segunda chance que teve, Kieza conferiu aos 28 minutos. Após o levantamento do lado esquerdo, ele subiu na pequena área e cabeceou. A bola ainda tocou na trava antes de entrar. Nos últimos minutos, o Luverdense teve duas chances. Em uma cabeçada de Osman, para fora, aos 40, e num chute forte de Lucas Fernandes, aos 43, defendido por Douglas Pires.

Os dois times voltaram iguais para o segundo tempo - o Bahia havia feito uma troca na etapa inicial, com Roger entrando no lugar de Maxi Biancucchi, que saiu machucado. E logo no primeiro minuto, quase o time baiano decidiu o jogo. Kieza cruzou e Roger, na pequena área, não alcançou.

Depois disso, o Luverdense pressionou. Aos 12 minutos, Lucas Fernandes foi até o fundo pela direita e cruzou na cabeça de Tozin, mas a bola explodiu no travessão. Dois minutos depois, aos 14, saiu o empate. Tozin fez tabela com Diego Rosa, recebeu na grande área e bateu cruzado, marcando um golaço.

Apoiado por sua torcida, o Luverdense aproveitou os momentos de instabilidade do visitante para conseguir a virada. Alípio lançou Tozin em velocidade entre os zagueiros e ele tocou entre as pernas de Douglas Pires que saiu do gol desesperado aos 17 minutos.

O jogo continuou emocionante. O Bahia empatou aos 22 minutos, quando Kieza desceu até o fundo pelo lado esquerdo e cruzou. Na pequena área, Roger esticou as pernas e completou para as redes.

Dois minutos depois, quase o time da casa marcou de novo. Lucas Fernandes fez o cruzamento e Diego Rosa bateu de virada, mas a bola, caprichosa, tocou na trave direita do goleiro.

Mesmo cansados, os dois times buscaram o gol da vitória até o final. Tanto que o Bahia teve mais três chances e o Luverdense outras cinco. Numa delas, Diego Rosa acertou a trave direita de Douglas.

O Luverdense vai jogar na 29.ª rodada contra o Ceará, no Castelão, em Fortaleza, na próxima terça-feira. O Bahia vai fazer o clássico Ba-Vi conta o Vitória no sábado, na Fonte de Nova.

FICHA TÉCNICA:

LUVERDENSE 2 X 2 BAHIA

LUVERDENSE - Edson; Raul Prata, Everton, Luiz Otávio e Paulinho; Muralha, Diego Rosa, Osman e Alípio (Calyson); Lucas Fernandes (Assuério) e Tozin (Da Mata). Técnico: Júnior Rocha.

BAHIA - Douglas Pires; Railan, Jailton, Gustavo e João Paulo; Paulinho Dias, Wilson Pittoni (Yuri), Eduardo (Souza) e Tiago Real; Kieza e Maxi Biancucchi (Roger). Técnico: Sérgio Soares.

GOLS - Kieza, aos 28 minutos do primeiro tempo. Tozin, aos 14 e aos 17, e Roger aos 22 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Péricles Bassols Pegado Cortez (RJ)

CARTÕES AMARELOS - Lucas Fernandes e Luiz Otávio (Luverdense); Railan e Gustavo (Bahia).

RENDA - R$ 22.190,00

PÚBLICO - 1.751 pagantes (2.051 total)

LOCAL - Estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde (MT)