Luverdense e Criciúma empatam e seguem ser vencer na Série B

No duelo entre dois times que sofrem no início do Campeonato Brasileiro da Série B, Luverdense e Criciúma se mantiveram sem vitórias. Na tarde deste sábado, pela quarta rodada, eles não souberam aproveitar as chances e empataram por 0 a 0 na Arena Pantanal, em Cuiabá.

Com o resultado, tanto o time de Júnior Rocha, como o do estreante Luis Carlos Winck estão na zona de rebaixamento. Com dois pontos, o Luverdense está em 17.º, enquanto o Criciúma, com um ponto, está na 19.ª colocação.

O Criciúma mostrou alguma melhora com a saída de Deivid. Mesmo atuando fora de casa, o time catarinense criou mais que o Luverdense no primeiro tempo e teve algumas boas oportunidades de abrir o placar. Aos 16 minutos, Fabinho Alves encontrou Zé Roberto bem posicionado dentro da área. O chute do centroavante, porém, saiu fraco e facilitou a defesa de Diogo Silva.

O clube visitante continuou melhor e aos 33 minutos por muito pouco a rede não foi balançada. Alex Maranhão cobrou a falta para dentro da área e Rafael Silva cabeceou para baixo. A bola pingou e saiu por cima da baliza.

O lance mais incrível da primeira etapa, entretanto, aconteceu aos 42 minutos. Fabinho Alves invadiu a área em velocidade e tocou para Caio Rangel, sem goleiro, só tocar para dentro do gol. O meia-atacante pegou muito embaixo da bola e isolou.

No segundo tempo, o Luverdense equilibrou o jogo. Aos 15 minutos, Paulinho cobrou uma falta com muito perigo, que tirou tinta do travessão defendido por Luiz. Dois minutos depois, foi a vez de Neguette cabecear para fora depois de cruzamento de Marcos Aurélio. Depois dos 35 minutos, os dois times não conseguiram criar jogadas ofensivas e os dois treinadores se mostraram satisfeitos com o empate.

Toda a quinta rodada da Série B será disputada na próxima terça-feira. Às 21h30, o Luverdense receberá o Vila Nova, novamente na Arena Pantanal. Enquanto isso, o Criciúma atuará mais cedo, às 19h15, contra o Juventude, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

FICHA TÉCNICA:

LUVERDENSE 0 X 0 CRICIÚMA

LUVERDENSE - Diogo Silva, Moacir, Neguette, Pablo e Paulinho; Ricardo, Erik, Douglas Baggio (Rodrigo Fumaça), Rafael Ratão (Cléo Silva) e Marcos Aurélio (Sérgio Mota); Rafael Silva. Técnico: Júnior Rocha.

CRICIÚMA - Luiz; Diogo Matheus, Raphael Silva, Nino e Marlon; Barreto, Jocinei e Alex Maranhão (Ricardinho); Caio Rangel, Zé Roberto (Adalgísio Pitbull) e Fabinho Alves (Jheimy). Técnico: Luis Carlos Winck.

ÁRBITRO - Caio Max Augusto Vieira (RN)

RENDA - R$ 6.250.

PÚBLICO - 713 (total).

LOCAL - Arena Pantanal, em Cuiabá.