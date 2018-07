Luverdense e Joinville abrem Série B com empate por 1 a 1 no Mato Grosso

Apesar da disposição do time da casa em pressionar o adversário em seu campo defensivo, encontrou muita dificuldade para superar as duas linhas de quatro armadas pelo técnico visitante Hemerson Maria. A melhor chance do Luverdense abrir o placar aconteceu aos 41 minutos, num chute de fora da área, por cobertura, de Ricardo, que bateu no travessão.

Não houve troca de jogadores no intervalo e nenhuma mudança também do cenário dentro de campo, com o Joinville só se defendendo. O Luverdense liberou seus laterais e passou a fazer cruzamentos para a grande área. Aos 15 minutos teve duas chances de cabeça. A primeira com Ricardo, que Agenor mandou para escanteio, e a segunda de Luiz Otávio, que Agenor tirou com os pés.

Nesta altura, a tática do time catarinense parecia suicida. Jogando por uma bola. O técnico Júnior Rocha tentou deixar o Luverdense mais ofensivo com as substituições, manteve o domínio em campo. De tanto insistir, abriu o placar aos 36 minutos. Erik desceu pelo lado direito e levantou do outro lado. Desta vez a defesa não cortou,

Vitinho dominou e bateu cruzado.

Atrás no placar, o Joinville se lançou ao ataque. Reclamou de um pênalti em que Raul Prata teria desviado um chute a gol com o braço e empatou aos 39 minutos. Após escanteio, o zagueiro Bruno Aguiar se antecipou ao goleiro Gabriel Leite e desviou de cabeça. Ele é o artilheiro do time na temporada com oito gols.

O Luverdense vai abrir a segunda rodada já na terça-feira contra o Bragantino, às 19h30, em Bragança Paulista, no interior de São Paulo. O Joinville fará em casa um duelo catarinense contra o Criciúma, na sexta-feira, às 21h30.

FICHA TÉCNICA

LUVERDENSE 1 X 1 JOINVILLE

LUVERDENSE - Gabriel Leite; Raul Prata, Éverton, Luiz Otávio e Paulinho; Muralha, Ricardo, Jean Patrick (Vitinho), Douglas Baggio (Erik) e Régis (Hugo); Alfredo. Técnico: Júnior Rocha.

JOINVILLE - Agenor; Danrlei, Victor Oliveira, Bruno Aguiar e Diego; Diones, Diego Felipe (Ítalo), Pereira e Júnior (Kadu); Fernando Viana (Felipe Alves) e Cléo Silva. Técnico: Hemerson Maria.

ÁRBITRO - Paulo Sérgio Santos Moreira (MA).

CARTÕES AMARELOS - Douglas Baggio (Luverdense); Pereira (Joinville).

RENDA - Não disponível.

PÚBLICO - 1.662 pagantes.

LOCAL - Estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde (MT).