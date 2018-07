Luverdense e Oeste empatam e ficam na parte debaixo da classificação da Série B

O empate foi melhor para os paulistas, que mantêm uma boa distância para a zona de rebaixamento. O time é o 12.º colocado, com 17 pontos. Tem quatro a mais que o Mogi Mirim, o primeiro na degola. O Luverdense está no 15.º lugar, com 16 pontos.

O confronto teve poucas emoções e um baixo nível técnico. Os gols saíram apenas no final. Aos 39 minutos da segunda etapa, o meia Mazinho fez grande jogada individual para marcar para o Oeste. Ele cortou o marcador e bateu colocado, no ângulo direito do goleiro Thomazella.

Aos 43 minutos, contudo, aconteceu o empate do Luverdense. O atacante Tozin recebeu na área e bateu na saída do goleiro Jeferson. Ninguém queria mais arriscar no ataque nos minutos finais. Empate justo.

Na próxima terça-feira, às 19h30, pela 15.ª rodada, o Luverdense volta a campo para enfrentar o Boa, no estádio Dilzon Melo, em Varginha (MG). Enquanto isso, o Oeste recebe o Sampaio Corrêa, nos mesmos dia e horário, no estádio José Liberatti, em Osasco (SP).

FICHA TÉCNICA

LUVERDENSE 1 x 1 OESTE

LUVERDENSE - Thomazella; Osman, Luiz Otávio, Everton e Paulinho; Muralha, Ricardo, Diego Rosa e Rafael Tavares (Gabriel Passos); Alípio (Luiz Eduardo) e Tozin. Técnico: Júnior Rocha.

OESTE - Jeferson Romário; Weldinho, Halisson, Daniel Gigante (Rodriguinho) e Fernandinho; Leandro Melo, Wangler (Patrik Silva), Renato Xavier e Mazinho; Waguininho e Junior Negão (Paulo Henrique). Técnico: Roberto Cavalo.

GOLS - Mazinho, aos 39, e Tozinho, aos 43 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Osman e Diego Rosa (Luverdense); Leandro Melo (Oeste).

ÁRBITRO - Marielson Alves Silva (BA).

RENDA - Não disponível.

PÚBLICO - 861 pagantes.

LOCAL - Estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde (MT).