Luverdense empata com Paysandu em casa e continua na zona da degola

Luverdense e Paysandu ficaram no empate por 1 a 1 no Passo das Emas, nesta noite de terça-feira em Lucas do Rio Verde, pela 30.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Apesar da pressão do time da casa, especialmente no segundo tempo, os visitantes seguraram o resultado que não foi bom para ninguém.

O Luverdense, com 35 pontos, permanece na zona do rebaixamento empatado com o Guarani, primeiro time fora da degola. O time paulista fica na 16.ª colocação porque tem nove vitórias, uma a mais do que o rival do Mato Grosso, em 17.º. O Paysandu, com 38 pontos, é o 12.º colocado, mas também não conseguiu se afastar da briga contra o rebaixamento, já que permanece apenas três pontos acima do adversário desta noite.

Mesmo jogando fora de casa, o Paysandu começou melhor e abriu o placar logo aos 11 minutos nesta terça, em jogada individual de Bergson. O atacante recebeu na entrada da área, avançou e bateu com violência para colocar os visitantes na frente.

Aos poucos, o time da casa equilibrou as ações e passou a criar uma série de chances para empatar. De tanto insistir, no último minuto da primeira etapa, Paulinho cruzou e o baixinho Marcos Aurélio completou de cabeça para deixar tudo igual.

No segundo tempo, a equipe do Paysandu caiu de rendimento e passou a ser pressionada. Mostrando cansaço, os jogadores do time paraense se limitaram a marcar e se fechar para proteger a área da pressão do Luverdense.

O time da casa tentou de todas as maneiras, com cruzamentos, chutes de longa distância e tabelas na entrada da área, mas não conseguiu a virada e permaneceu na zona do rebaixamento.

Os dois times voltam a campo no próximo sábado, pela 31.ª rodada da Série B. o Paysandu visita o Londrina, no Estádio do Café, enquanto o Luverdense recebe o Goiás em mais uma partida no Passo das Emas.

FICHA TÉCNICA:

LUVERDENSE 1 X 1 PAYSANDU

LUVERDENSE - Diogo Silva; Aderlan, Neguete, William e Paulinho; Moacir, Sérgio Mota e Marcos Aurélio; Rafael Ratão (Cléo Silva), Alfredo (Eduardo) e Rafael Silva (Douglas Baggio). Técnico: Júnior Rocha.

PAYSANDU - Emerson; Perema, Diego Ivo e Rafael Dumas (Jean); Augusto Recife, Renato Augusto, Nando Carandina, Ayrton e Juninho (Magno); Caion e Bergson (Welinton Junior). Técnico: Marquinhos Santos.

GOLS - Bergson, aos 11, e Marcos Aurélio, aos 48 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Felipe Gomes da Silva (PR).

CARTÕES AMARELOS - Neguete e Marcos Aurélio (Luverdense); Nando Carandina e Bergson (Paysandu).

RENDA - R$ 24.580,00.

PÚBLICO - 1.788 pessoas.

LOCAL - Estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde (MT).