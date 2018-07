Luverdense encerra jejum e respira na luta contra degola da Série B

O Luverdense conseguiu encerrar o pequeno jejum de vitórias e respirou na luta contra o rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro ao derrotar o Brasil-RS por 1 a 0, nesta terça-feira, no estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS), pela 26.ª rodada. Esta foi apenas a segunda vitória do time mato-grossense em 14 partidas jogando fora de casa.

Os visitantes não sabiam o que era vencer há três jogos (duas derrotas e um empate) e subiram para os 31 pontos, longe da degola. O Brasil-RS, por sua vez, segue no meio da tabela de classificação, com 33.

Ainda sonhando com a parte de cima da tabela de classificação, o Brasil-RS começou a partida com tudo e logo aos 20 segundos de jogo assustou Diogo Silva em cabeçada de Rafinha. Os donos da casa tentaram imprimir um ritmo forte, sempre pelo lado direito, em busca de espaço na defesa adversária. As oportunidades até aparecerem, mas o time gaúcho não teve qualidade para colocar a bola no fundo das redes. Rafinha e Cassiano tiveram oportunidades de finalizar, mas bateram mal na bola e facilitaram para Diogo.

Aos poucos, com o passar do tempo, o Luverdense foi saindo mais para o jogo e chegou a levar perigo em finalização de Roni, que passou raspando a trave de Marcelo Pitol. Ainda na primeira etapa, os mato-grossenses chegaram a balançar as redes em jogada de bola parada, mas a arbitragem invalidou o lance, observando falta na jogada.

O Luverdense voltou para a segunda etapa disposto a abrir o placar. Por isso, logo no início, Rafael Ratão resolveu arriscar de longe e exigiu grande defesa de Marcelo Pitol. Mais perigoso, o time mato-grossense não demorou para abrir o placar. Aos 17 minutos, Rafael Ratão recebeu nas costas da defesa pelo lado esquerdo e cruzou para trás. Livre, na marca do pênalti, Sérgio Mota finalizou no contrapé de Pitol e mandou no fundo das redes.

O Brasil-RS tentou se lançar ao ataque buscando o empate, mas esbarrou nos mesmos erros da primeira etapa, principalmente na finalização. Para tentar sanar o problema, o técnico Clemer encheu o time de atacantes. Elias e Lincom foram para o jogo, mas os gaúchos praticamente não ameaçaram. O Luverdense ainda poderia ter ampliado o placar em finalização de Aderlan, mas Marcelo Pitol salvou os gaúchos em defesa com os pés.

Os dois times voltam a campo neste sábado, pela 27.ª rodada. Às 16h30, o Brasil-RS encara o Vila Nova, no estádio Serra Dourada, em Goiânia. Um pouco mais tarde, às 19 horas (de Brasília), o Luverdense recebe o Ceará, no estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde (MT).

FICHA TÉCNICA

BRASIL-RS 0 x 1 LUVERDENSE

BRASIL-RS - Marcelo Pitol; Éder Sciola, Leandro Camilo, Teco e Breno; João Afonso, Itaqui (Elias) e Rafinha (Clayson); Marcinho, Cassiano (Lincom) e Misael. Técnico: Clemer.

LUVERDENSE - Diogo Silva; Aderlan, Pablo, William e Paulinho; Guly, Moacir e Sérgio Mota; Rafael Ratão, Roni (Macena) e Rafael Silva (Cléo Silva). Técnico: Júnior Rocha.

GOL - Sérgio Mota, aos 17 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Itaqui (Brasil-RS); Guly (Luverdense).

ÁRBITRO - Marielson Alves Silva (BA).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS).