Luverdense ganha do Ceará, freia embalo de rival e mantém tabu no Passo das Emas Ainda não foi na noite deste sábado que o Ceará conseguiu acabar com o jejum de não conseguir vencer o Luverdense no estádio Passo das Emas. Com gols de Sérgio Mota e Hugo, o time mato-grossense ganhou por 2 a 0 e acabou com o embalo dos cearenses, que vinham de três vitórias seguidas. A partida fechou a oitava rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.